เร่งรัด 76 อบจ.- เทศบาล 3 ระดับ กว่า 2.7 พันแห่ง จัดทำคําขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงงบ 70 ก่อนชง มท.1 เห็นชอบ

เร่งรัด “อบจ. 76 จว. - เทศบาล 3 ระดับ กว่า 2.7 พันแห่ง” เร่งทำคําขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย 2570 จากที่หน่วยรับงบขอไว้ ให้สำนักงบประมาณ ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วว่าการดําเนินการนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก่อนชง มท.1 เห็นชอบ
วันนี้ (15 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเสนอคําขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล 3 ระดับ
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทําคําขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ เร่งรวบรวมและบันทึกข้อมูลแบบรายงานสรุปการเสนอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของ อปท.
เพื่อจัดทําแบบสรุปภาพรวมการขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง สรุปภายในวันที่ 17 ก.ค.นี้ ให้สำนักงบประมาณ ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วว่าการดําเนินการนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนดําเนินการเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับระยะเวลา ที่สํานักงบประมาณกําหนด
สำหรับ ร่างงบประมาณ 2570 ในชั้นการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สภาผู้แทนราษฎร ในเร็วๆ นี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) อบจ. 76 จังหวัด ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจฯ วงเงินที่ขอรวม 33,644,777,700 บาท
และเทศบาล 3 ระดับ เทศบาลนคร 30 แห่ง วงเงินที่ขอรวม 16,697,419,400 บาท เทศบาลเมือง 221 แห่ง วงเงินที่ขอรวม 31,880,123,500 บาท และ เทศบาลตำบล 2,489 แห่ง วงเงินที่ขอรวม 106,251,267,400 บาท
ขณะที่ ในส่วนของเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 394,966.5942 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,540.6008 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.95