สสว. – สวส. เปิดตัว “SE Future Makers” ยกระดับผู้ประกอบการเพื่อสังคมไทย สร้างธุรกิจเติบโตควบคู่ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมไทย เปิดตัวโครงการ “SE Future Makers : ยกระดับธุรกิจไทย เพื่อสังคมแห่งอนาคต” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างเครือข่าย และการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ณ Nextopia ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายโกศล ปัทมะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมประกาศความพร้อมในการผลักดันผู้ประกอบการเพื่อสังคมไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
นายโกศล กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พณฯ นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล โดย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก กำกับและดูแล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและยกระดับยกระดับเศรษฐกิจไทยจากฐานรากสู่การเติบโตอย่างยังยืน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพราะเราเชื่อมั่นว่า หากชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถแข่งขันได้ ประเทศไทยก็จะมีเศรษฐกิจกิจที่ แข็งแรงจากฐานรากขึ้นสู่ระดับประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจในวันนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มตัวเลขการเติบโต แต่ต้องเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ ทุกอาชีพ และทุกชุมชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี เงินทุน และตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise เป็นกลไกสำคัญในการใช้พลังของธุรกิจมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม แก้ไขปัญหาในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน และตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ผ่านการนำศักยภาพและภูมิปัญญาของชุมชนมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
นายโกศล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ SE Future Makers ไม่ได้มุ่งเพียงการถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่ต้องการสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาชุมชน และสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในระยะยาว
ด้าน นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมในกลุ่ม SMEs ครอบคลุมธุรกิจชุมชน ธุรกิจสีเขียว ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม การประยุกต์ใช้แนวคิด Social Impact และ ESG (Environmental, Social and Governance) การพัฒนาสินค้าและบริการ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Pitching) การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและการใช้สิทธิประโยชน์ผ่านระบบ SME ONE ID
นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการรายใหญ่ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง สามารถต่อยอดสู่โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
“สวส. คาดหวังว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำองค์ความรู้และเครื่องมือที่ได้รับไปพัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และก้าวสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายอัครพล กล่าว
โครงการ “SE Future Makers : ยกระดับธุรกิจไทย เพื่อสังคมแห่งอนาคต” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนผู้ที่มีแนวคิดสร้างธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าต่อสังคม ได้พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม การขยายตลาด และการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจยุคใหม่ พร้อมสร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าต่อสังคมควบคู่กัน
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเข้าร่วมโครงการ: https://forms.gle/VLfvgMCaPys3Xy7w6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
•นางสาวปานทิพย์ ทองสิงห์ โทร. 092-642-8561
•นางสาวขวัญชนก ศรีสุข โทร. 061-516-4144