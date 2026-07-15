xs
xsm
sm
md
lg

“ไอซ์” ถาม ก.ทรัพย์ จัดวันเกิด “สุชาติ” ใครจ่าย เหน็บเกณฑ์คนมาร่วมเขาอาจไม่ยินดี อวยพรทำอะไรให้ได้สิ่งนั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“รัชนก” ถาม “กระทรวงทรัพย์” จัดวันเกิด “สุชาติ” ใครจ่าย เหน็บ เกณฑ์คนมาร่วมงาน เขาอาจไม่ได้ยินดีที่ “เฮ้ง” เกิด พร้อมอวยพร ทำอะไรไว้ ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน

วันนี้ (15 ก.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีงานใหญ่จ้า จัด HBD นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวง โดยมีกำหนดการดังนี้ ปลัดกระทรวง กล่าวอวยพร รับชมคลิปวิดีโออวยพรวันเกิด จากกรมอุทยานฯ เชิญรัฐมนตรี สุชาติ ขึ้นเวที ผู้บริหารหน่วยงานมอบของขวัญ ปลัดพร้อมอธิบดี อันเชิญเค้กขึ้นเวที

น.ส.รักชนก ระบุต่อว่า คำถามคือ เป็นเรื่องปกติหรือไม่ ที่ใช้เวลาและสถานีราชการจัดงานวันเกิดให้รัฐมนตรี สถานที่ น้ำ ไฟ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอัตรากำลังข้าราชการกระทรวง ทั้งระดับล่างและระดับสูงที่ควรเอาเวลาทำงานมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่หรือไม่ แล้วทำไมถึงเอาเวลาที่มีค่านี้ เอามา HBD รัฐมนตรี มีระเบียบราชการข้อไหนรองรับ ทุกอย่างมีมูลค่าทั้งสิ้น ใครจ่าย ให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยมาร่วมระดับกรมหน่วยละ 13 คน รัฐวิสาหกิจหน่วยละ 7 คน กองหน่วยละ 5 คน กลุ่มหน่วยละ 3 คน

“คนเหล่านี้เขาไม่มีการมีงานทำกันหรืออย่างไร เขาอาจจะไม่ได้ยินดีที่นายสุชาติเกิดก็ต้องไปบังคับขู่เข็ญให้เขามาร่วมด้วยอย่างนั้นหรือคะ รบกวนรัฐมนตรีสุชาติและปลัดกระทรวงทรัพย์ชี้แจงด้วย ปล.สุขสันต์วันเกิดพี่เฮ้งค้า ทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน” น.ส.รักชนก ระบุ