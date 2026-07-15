“แนน” ซัด ปชป.ดีแต่พูด หลังถูกหยาม “ลูกเทพ” ชี้ บ้านเก่าไม่ผิด แต่บางท่านต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาด

“ศิษย์เก่า” ทุบ “ปชป.” ดีแต่พูด! “แนน สมชัย” ของขึ้น ซัดกลับโดนหยาม “ครม.ลูกเทพ” ลั่นหยุดผลิต “วาทกรรม” เสียที ยันบ้านหลังเก่าไม่ได้ผิดอะไร สอนมวย “บางท่าน” ต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วย
วันนี้ (15 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “แนน สมชัย” ว่า “ดีแต่พูด” โดยใช้พื้นสีฟ้าที่สื่อความหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมระบุว่า “ครม.ลูกเทพ ไม่มีความสามารถเอย ข้าวแกงกุ้งมังกร 40 บาทเอย…”
หยุดผลิตวาทกรรม “ดีแต่พูด” เสียทีเถอะ ท่านไม่คิดบ้างเหรอ เราเพิ่งทำงานมา 3 เดือน ผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อยๆ ตอน AI Passport เกาะขบวนด่า ตอนนี้สายเทคออกมาชื่นชมงานกันหมด เรื่องโกงสอบท้องถิ่น ประกาศชัดเจน ฟันไม่เลี้ยง ใครผิดจัดการหมด วันนี้สดๆ ร้อนๆ ทำค่าไฟให้ถูกลงไปอีก เลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำ
พวกเราผ่านงาน ผ่านการเป็น สส. มาหลายสมัย พวกเราทำงาน ลงพื้นที่ และรับผิดชอบในฐานะ สส.เขต มาโดยตลอด พวกเรารู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไร ซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พวกเราไม่ใช่พวกพูดมาก พวกเรา “พูดแล้วทำ” หลังๆ “ทำแล้วยังไม่พูด” ก็มีอีกเยอะ
บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไร แต่บุคลากร “บางท่าน” ในยุคปัจจุบัน ต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วย คำว่า “ดีแต่พูด” มันหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้ว”