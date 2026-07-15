เด็ก ภท.ป้องลูกเทพ สวน “การดี” เหยียบหัวใครมาโผล่ที่ 4 ปาร์ตี้ลิสต์ เย้ยพูดลดความมั่นใจคนอื่นกลบปมด้อย

“พิชญุตม์” สวนเจ็บ “การดี” เอาแต่วิจารณ์ รมต.ลูกเทพ แต่ สส.พรรคฟ้า ตั้งคำถาม เหยียบหัวใครมาโผล่ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 4 ชี้ เป็นธรรมดาของคน ทำไม่ได้ ไปไม่ถึง ต้องพูดเพื่อลดความมั่นใจคนอื่น กลบปมด้อยตัวเอง
วันนี้ (15 ก.ค.) นายพิชญุตม์ พอจิต สส.จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตั้งคำถามถึงรัฐมนตรี “กลุ่มลูกเทพ” ว่า ควรจะมาจากความสามารถ มากกว่านามสกุล ว่า เป็นธรรมดาของคนที่ชอบพูดจับผิดคนอื่น ก็ถือเป็นการแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ ไปไม่ถึง คนพวกนี้ก็คงไม่มีความภูมิใจในตัวเอง
“บางคนที่พูดเพื่อลดความมั่นใจคนอื่น และกลบปมด้อยตัวเอง เพราะถ้าไม่ระบายออกเดี๋ยวจะอกแตกตาย หรือบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มีอยู่ อาจจะไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริงๆ ผมก็ได้ยินมาว่า คนในพรรคเขาก็เคยตั้งคำถามแบบนี้นะครับ ว่ามาอย่างไร พุ่งมาจากทางไหน ถึงโผล่บัญชี ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 4 ทั้งที่เพิ่งเข้าพรรคไปไม่นาน เหยียบหัวใครมาหรือไม่” นายพิชญุตม์ กล่าวทิ้งท้าย