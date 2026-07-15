ศาล รธน.ชี้ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา 50 (18) ขัด รธน. แต่คุณสมบัตินายก อบต.รอดเอกฉันท์

มติศาล รธน. ชี้ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา 50 (18) ขัด รธน. ส่วนคุณสมบัตินายก อบต.รอด เอกฉันท์ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
วันนี้ (15 ก.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า พ.ร.บ. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (18) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก จำนวน 7 คน คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นายอุดม รัฐอมฤต และ นายสราวุธ ทรงศิวิไล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จำนวน 2 คน คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ที่วินิจฉัยว่า มาตรา 50 (18) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2535 มาตรา 58/1 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากศาลปกครองพิษณุโลก ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่ 111/2568 และ ศาลปกครองเชียงใหม่ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่ 189/2568 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212
สำหรับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ระบุว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (18) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษ หรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
ส่วนพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 58/1ระบุว่า บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
มติศาล รธน.ชี้ พ.ร.บเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา 50 (18) ขัด รธน.ส่วนคุณสมบัตินายก อบต.รอด เอกฉันท์ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ