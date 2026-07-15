กมธ.สภา จี้ ตั้ง กก.กลาง สอบโกงสอบท้องถิ่น หลังพบคน มท.สอบกันเอง ถามสปิริต 2 บิ๊ก มท.เข้ากระบวนการสอบ

กมธ.สภา จี้ “อนุทิน” ตั้ง กก.กลาง สอบทุจริตโกงสอบท้องถิ่น หลังพบตั้งคน มท.สอบกันเอง หวั่นทุจริตไม่ถูกเปิดโปง พร้อมถามหาสปิริต “2 บิ๊ก มท.” ยอมเดินเข้ากระบวนการตรวจสอบ
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรรมและสิทธิมนุษยชน สภา แถลงผลการประชุม กมธ. ซึ่งพิจารณากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567-2569 ซึ่งได้เชิญหลายหน่วยงาน ทั้งจากกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าชี้แจง ว่า จากการตรวจสอบ กมธ.ตั้งข้อสังเกตต่อการกำหนดทีโออาร์มีปัญหาและไม่รัดกุม โดยเฉพาะการกำหนดให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งกรณีดังกล่าวตนมองว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 5 คน ที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ไม่พบว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหา ขณะที่ในการตรวจสอบส่วนของ ปปง. เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวกับเส้นเงิน แต่ ปปง.รับว่าจะตรวจสอบต่อไป
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า กมธ.จะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป เพราะมีประเด็นที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการตรวจสอบของ ป.ป.ช. ขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ฐานะผู้รับจ้างจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหา ตนมองว่า ควรใช้เวทีของ กมธ.ชี้แจง อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ตนคิดว่าไม่สามารถยอมรับได้ คือ กรณีที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคนของตัวเองขึ้นมาตรวจสอบคนกันเอง ซึ่งท้ายสุดอาจได้แค่แพะ ดังนั้น ตนมองว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ใช้กลไกตรวจสอบโดยให้คนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบ
ขณะที่ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะประธาน กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา เรียกร้องสปีริตของ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายนฤชา ฐานะผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อจัดทำทีโออาร์เพื่อจัดสอบข้าราชการท้องถิ่น เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในคดีโกงสอบท้องถิ่นน เพราะบุคคลทั้ง 2 นั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นได้
“คณะกรรการตรวจสอบที่ตั้งขึ้นมองว่ามักจะเลี่ยงและระวังไม่ให้สอบไปถึงความสัมพันธ์ของนักการเมือง และยังพบว่า การตั้งกรรมการสอบของกระทรวงมหาดไทย ตั้งบุคคลที่ถูกกล่าวหาจาก ป.ป.ช.ด้วยเท่ากับว่าเป็นการผลัดกันเกาหลัง แม้จะหายคัน แต่การทุจริตจะไม่ถูกเปิดเผย” น.ส.ภคมน กล่าว