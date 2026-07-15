ผู้ร่วมก่อตั้งแพลนบี ร้อง “โรม” ถูกยักยอกหุ้นเปลี่ยนสัญญาสัมปทานโฆษณา ขสมก. ใช้เอกสารปลอม-อ้างเบื้องสูง

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แพลนบี ร้อง กมธ.กฎหมาย สภา อ้างถูกยักยอกหุ้นและเปลี่ยนสัญญาสัมปทานโฆษณาบนรถเมล์ ขสมก. โดยมิชอบ พร้อมใช้เอกสารปลอมและการแอบอ้างเบื้องสูง บี้ให้หยุดฟ้อง “โรม” จ่อประสาน “ไอซ์” สอบหากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ-เบื้องสูง
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรรมและสิทธิมนุษยชน สภา รับยื่นเรื่องร้องเรียนจาก นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ เจ้าของบริษัท ก่อเกียรติ กรุ๊ป จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด เพื่อขอความเป็นธรรมต่อประเด็นที่มีข้อพิพาทกับบริษัท แพลนบี ในประเด็นสัมปทานโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.
โดย นายก่อเกียรติ กล่าวว่า ตนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท แพลนบี เพื่อให้ทำการตลาดหลังจากที่ชนะประมูลสัมปทานโฆษณาบนรถเมล์โดยสารปรับอากาศของ ขสมก.เมื่อปี 2548 แต่ระหว่างดำเนินการ พบว่า ถูกบริษัทปลอมแปลงเอกสาร ตั้งแต่ปี 2550 ทำให้ตนฟ้องร้องต่อศาล กับบริษัท แพลนบี ทั้งนี้ ยักยอกหุ้น และการเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานโดยใช้เอกสารปลอม และมีเจ้าหน้าที่ ขสมก.รู้เห็นเป็นใจ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เรื่อยมา โดยกระบวนการฟ้องร้องต่อศาลและหลายกรณีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ อีกทั้งยังมีความพยายามอ้างเบื้องสูง สั่งให้ตนหยุดฟ้องร้องคดีนี้อีกด้วย
ทั้งนี้ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ในกรณีดังกล่าวตนจะตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้ง หากเป็นกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างเอกชน และอยู่ในศาล กมธ.ไม่สามารถก้าวล่วงได้ แต่จากที่ได้ฟังข้อมูลพบรายละเอียดว่า มี ขสมก.เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่รัฐเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะด้วย ดังนั้น เบื้องต้นจะพิจารณาและหารือร่วมกับ กมธ. ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ที่มี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน กมธ. ที่เกาะติดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แพลนบี
โดยเฉพาะมีการไปไกลถึงแอบอ้างเบื้องสูงด้วย ตนคิดว่า มีความจำเป็นที่ต้องสร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะสุดท้าย เราคงยอมรับให้มีการแอบอ้างในเรื่องสำคัญแบบนี้เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้โดยเด็ดขาด