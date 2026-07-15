กกต.ขอมั่นใจคดีฮั้ว สว.ยึดพยานหลักฐาน ชี้ คลิปเสวนาใช้ไม่ได้ถ้านอกสำนวน แย้มฮั้วบาง จว.ไม่กระทบทั้งระบบ

กกต. ขอสังคมมั่นใจการทำหน้าที่ของ กกต.คดีฮั้ว สว. ยืนยันทุกคำวินิจฉัยจะยึดตามพยานหลักฐานในสำนวนก่อนส่งศาล ชี้ คลิปเสวนาที่เผยแพร่ภายหลังใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้หากอยู่นอกสำนวน ย้ำ หากพบการฮั้วเพียงบางจังหวัดไม่กระทบการเลือก สว.ทั้งระบบ
วันนี้ (15 ก.ค.) นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาคดีฮั้ว สว. ว่า การพิจารณาคดีไม่ได้มีการตั้งธง แต่เป็นการดำเนินการไปตามพยานหลักฐานที่คณะสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 ได้รวบรวมไว้ อีกทั้งคดีนี้ไม่ได้ทำโดยเปิดเผย ทำให้พยานหลักฐานหายาก อีกทั้งพยานที่เข้ามาให้การเราก็ต้องปกปิดชื่อเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แม้จะมีการรวบรวมหลักฐานได้จำนวนหนึ่ง แต่ก็ยอมรับจะให้หาพยานหลักฐานง่ายๆ แบบคดีทั่วไปคงลำบาก
อย่างไรก็ตาม กระบวนการทางกฎหมายมีสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือการพิจารณา ความผิดในทางอาญาซึ่งต้องมีหลักฐาน ฟังได้ชัดเจนว่าเขาได้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม หากหลักฐานไม่ถึงขั้นความผิดอาญา แต่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ทาง กกต. ก็สามารถส่งเรื่องไปเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือให้พ้นจากตำแหน่งได้ แต่อาจจะไม่ถึงอาญา ซึ่งเป็นดุลยพินิจของ กกต. ทั้ง 7 ท่านว่าจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีนั้นไปถึงขั้นใด และเพียงพอหรือไม่ที่จะนำไปสู่การพิจารณาของศาลได้
เมื่อถูกถามถึงคลิปพฤติกรรมในการฮั้ว สว.ที่ปรากฏตามสื่อในขณะนี้จะนำมาประกอบการพิจารณาหรือไม่ นายสิทธิโชติ กล่าวว่า คลิปต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ตอนนี้อยู่ในสำนวนของ กกต. แล้ว และ คณะชุดที่ 26 ได้รวบรวมได้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม คลิปใหม่ๆ ที่ปรากฏมันไม่เกี่ยว ส่วนพยานบางคนที่ออกไปพูดในงานเสวนาก็เป็นพยานปกปิดของ กกต. ทั้งนี้ ตนไม่ได้ฟังในสิ่งที่เขาพูดในงานเสวนา จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเขาพูดจริงตรงตามที่เขาได้สัมผัสมาหรือไม่ แต่พยานหลักฐานเหล่านี้เคยให้การกับคณะชุดที่ 26 แล้ว และเราได้นำคำให้การมาเป็นพยานในสำนวน ทั้งนี้การที่พยานพูดนอกสำนวน มันสร้างได้แค่ความรู้สึก แต่เอามาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนไม่ได้ กกต. จะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่มันมีในสำนวนเท่านั้น
เมื่อถามถึงข้อกังวลกรณีรายชื่อ 229 คน ที่เกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. ถูกโยงใยกับการเมืองระดับบ้านใหญ่ อาจจะถูกตีตกจากการพิจารณาของ กกต. นั้น นายสิทธิโชติ กล่าวว่า คดีนี้ยังไม่ได้มีการลงมติจึงตอบยาก เป็นเรื่องที่กกต.จะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
แม้เราเห็นภาพ แต่ก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานจะนำไปสู่การพิจารณาของศาลได้หรือไม่ แต่ถ้าไม่มีพยานหลักฐานก็จะไปสู่ศาลไม่ได้เหมือนกัน
เมื่อถามอีกว่า หากพบการฮั้วในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง จะทำให้กระบวนการเลือก สว.ทั้งหมดเสียหายทั้งระบบหรือไม่ นายสิทธิโชติ กล่าวว่า มันเสียเป็นการเฉพาะตัว ไม่ทำให้กระบวนการทั้งหมดเสียไป เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เขาไม่ได้ฮั้วก็มี คนที่ฮั้วก็อาจจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ กกต.จะต้องพิจารณา เราจะทำให้ดีที่สุด แต่จะเป็นไปตามที่สังคมบางส่วนอยากให้เป็นหรือไม่เราตอบไม่ได้ อยู่ที่ดุยพินิจของกกต.ทั้ง 7 ท่าน ทั้งนี้การลงมติของ กกต.ในคดีนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ส.ค. เพราะได้มีการพิจารณาไปเยอะแล้ว
“ประชาชนยังคาดหวังต่อ กกต.ได้ เพราะมี กกต. ไว้เพื่อคัดคนดีเข้าสู่สังคมการเมือง แต่ตอนนี้เราทำตามใจที่เราคิดทุกอย่างไม่ได้ เพราะมีกฎหมายให้เราใช้ในการพิจารณาอยู่ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน เชื่อมั่นเถอะครับว่า กกต.ทั้ง 7 จากที่ผมสัมผัสเองในห้องประชุมท่านเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ผมคิดว่าทุกท่านใช้ดุลพินิจในทางที่เหมาะสมแน่นอน อย่าได้กังวลทุกอย่างมีเหตุผลของมัน ถ้าจะยกไม่ไปศาลก็มีเหตุผล แต่ถ้าให้ไปก็จะมีเหตุผลว่าให้ไปเพราะอะไร ทุกคนมีเหตุผลเขียน อย่างคำพิพากษาที่ออกมาก็ไม่ได้ถูกใจใครทั้งหมดแต่อยู่ที่เหตุผล” นายสิทธิโชติ กล่าวอีกว่า แรงกดดันจากสังคมเป็นเรื่องปกติ กกต.ก็โดนกดดันตลอด แต่เราก็ต้องมีแนวทางในการทำงานที่ดี มั่นใจได้ว่ามีเหตุและผล อย่าได้กังวล