ปลัด มท.เผย มติ กสถ.ชง ก.กลาง เพิกถอนบรรจุ ขรก.ท้องถิ่น 3 กลุ่ม 5,814 คน คะแนนผิดปกติ

“อรรษิษฐ์” เผย มติ กสถ.ชง ก.กลาง เพิกถอนบรรจุ ขรก.ท้องถิ่น 3 กลุ่ม 5,814 คน หลังพบคะแนนผิดปกติ เอกสารไม่ชัด
วันนี้ (15 ก.ค.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ว่า กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบคะแนนดิบของผู้สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น กับคะแนนที่ประกาศผล ซึ่งมี ป.ป.ท. และดีเอสไอ ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนน พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคน แบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มแรก คะแนนห่างกันชัดเจน ถูกอัพขึ้นมา 3,000 กว่าคน
ปลัดมหาดไทย กล่าวว่า กลุ่มที่สอง คะแนนดีอยู่แล้ว แต่กลับมีคะแนนเพิ่มขึ้นอีก ผิดปกติ 1,000 กว่าคน และกลุ่มที่สาม ห่างกันแค่ 1 คะแนน ซึ่งเอกสารไม่ชัด ประมาณ 400 กว่าคน รวมทั้งสิ้น 5,814 คน จากนี้จะได้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้ ก.กลาง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเพิกถอนบรรจุ จะประชุมในวันที่ 23 ก.ค.นี้ ตามข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วกับหลายหน่วยงาน และ กสถ. ก็ได้ประชุมและเห็นควรส่งเรื่องนี้ต่อไป