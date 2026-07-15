“สิทธิโชติ” จ่อรื้องานสืบสวน กกต. ชี้ ไม่มืออาชีพทำเลือกตั้งเละเทะ มีวิ่งเต้น จี้หยิ่งในศักดิ์ศรี-ไร้เจ้าพ่อเจ้าแม่

“สิทธิโชติ” จ่อรื้อยกเครื่องระบบงานสืบสวน กกต.หลังมติให้นั่งที่ปรึกษา ชี้ การทำงานยังไม่เป็นมืออาชีพ ส่งผลเลือกตั้งเละเทะ เลื่อนขั้นมีช่องโหว่ ทำเกิดการวิ่งเต้น หาพวก อิทธิพล ลั่นต้องไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ในพื้นที่ ปลุกหยิ่งในศักดิ์ศรีรักษาเกียรติภูมิ ยกคดีฮั้ว สว.เปิดโลกทัศน์งานสืบสวน ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ “เบสโทรศัพท์” เอาผิด
วันนี้ (15 ก.ค.) นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการดำเนินการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดของสำนักงาน กกต.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรุ่นที่ 1 โดยมีพนักงานสืบสวนไต่สวนส่วนกลางและต่างจังหวัด เข้าร่วม 100 คน ซึ่ง นายสิทธิโชติ กล่าวตอนหนึ่งว่า กกต.ทุกคนที่เข้ามาถือมีความปรารถนาดีที่อยากจะคัดกรองคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง ตนก็พยายามมา 2 ปี นับแต่เข้ารับตำแหน่งแต่เห็นว่าระบบการทำงานของเรายังไม่เข้มแข็ง ยังไม่มีการพัฒนาเพียงพอโดยเฉพาะ 2 เรื่องใหญ่ คือ งานเลือกตั้งและงานสืบสวนสอบสวนไต่สวน มันยังไม่ใช่มืออาชีพของจริง เรามีข้อจำกัดมากมายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้าย สลับคน การเจริญเติบโตในหน้าที่ ระบบไม่เอื้ออำนวยในการที่จะเดินแบบศาล ถ้าเดินแบบศาลได้ เราจะไม่ต้องรอวิ่งเต้น ไม่ต้องรอหาพวก แต่ขยับไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยฝีมือและผลงานที่เราทำ ซึ่งจะทำให้ทุกคนตื่นตัวในความคิดของตัวเองว่าขณะที่ทำงานนั้นภารกิจที่เรารับผิดชอบมีข้อบกพร่องอะไร ควรปรับปรุงอย่างไร และเสนอขึ้นมาเป็นระบบ แต่ทุกวันนี้จากที่ถามหลายคนบอกเคยเสนอ แต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับพูดแล้วก็ทิ้งไป ทำให้ไม่อยากเสนออะไร ทำให้การพัฒนาของเรามันไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร
กกต. 27 ปีแล้วเป็นอย่างไรบ้าง วิสัยทัศน์ของ กกต.ที่เขียนไว้ว่าจะจัดการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพระดับประเทศ และระดับสากล แต่เราจัดไป ขออนุญาตพูดว่า “มีข้อเละเทะ” เพราะเราเริ่มต้น เราไม่มีเครื่องมือ ไม่มีคน เราอาศัยคนอื่นหมดในเรื่องจัดการเลือกตั้ง 10 ปีแรกไม่เป็นไร แต่ 10 ปีที่ 2 ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนนี้เข้าสู่ 10 ปีที่ 3 แต่เรายังอาศัยคนอื่นทำงานทั้งหมด เราคุยกันว่าการมีส่วนร่วมนั้นจำเป็น เราสร้างคนใหม่ๆ มีอุดมการณ์เข้ามามีส่วนร่วม แล้งเราเอาเขามาใช้ในการเป็นกรรมการประจำหน่วยบ้างหรือไม่ หรือใช้แต่ผู้นำชุมชน ผู้อิทธิพลในหมู่บ้าน หรือเป็นไปตามที่ฝ่ายปกครองเขาต้องการว่าจะเอาใครมาเป็น กปน. ซึ่งตอนสืบสวนไต่สวนเราเห็นเยอะเลยว่า กปน.นับแล้วไม่โชว์บ้าง อย่างที่สุพรรณบุรีที่นับผิดแล้ว กกต. สั่งนับใหม่ 2 หน่วยนั้นนับผิดไปเป็น 100 คะแนน อีกกรณีหนึ่งประมาณ 200 คะแนนมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจที่จะทุจริต สิ่งเหล่านี้ต้องปรับปรุงกันใหม่หมดเลย”
นายสิทธิโชติ กล่าวด้วยว่า บางจังหวัดเจ้าหน้าที่ไม่รักษาเกียรติภูมิของการเป็น กกต. ทั้งที่เราถืออำนาจอาญาสิทธิในการที่จะคัดกรองคนดีเข้าสู่สังคมการเมืองให้ได้ บางคนมีอุดมการณ์ แต่เราตัวเล็กเกินไป ผู้บังคับบัญชาเราไม่เอาด้วย แต่เมื่อเราโตไปเป็นผู้บังคับบัญชาเราต้องไม่ทำสิ่งไม่ดีแบบนี้ให้คนเห็นจึงอยากฝากเรื่องเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของพวกเรา ถ้าเห็นว่าระบบสืบสวนไต่สวนของเราควรมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรสามารถเสนอตามขั้นตอนขึ้นมาได้ ฉะนั้น จากนี้เราจะปรับในเรื่องการสืบสวนสอบสวนในทุกมิติ ตอนนี้ กกต.มีมติตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องสืบสวนไต่สวน และสำนักกฎหมาย จะรื้อปรับทั้งกระบวนการ เนื้อหา วิธีการ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ตนได้รับมอบจาก กกต.ให้มาเป็นที่ปรึกษากำกับดูแลภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวน และร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต.มาเป็นประธานอนุฯ ดังนั้น ถ้าเห็นว่า ควรจะปรับปรุงอะไรขอให้ช่วยกันเสนอ เพื่อมาสร้างระบบของพวกเราเอง เมื่อไหร่ที่เราทำแบบนี้ได้จนเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาว่า การสืบสวนไต่สวนในต่างจังหวัดของ กกต.นอกจากฉลาด ทันคน เก็บพยานหลักฐานได้ดีแล้วยังมีความมั่นคงในตัวเอง ในที่นี้หมายถึงซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งคนเรามีพวกทุกคน ไม่ใช่ไม่มี แต่ต้องดูว่าอะไรที่ช่วยพวกแล้วมันไม่เสียหายต่อสังคมแล้วมันเป็นธรรมในบางเรื่อง อันนี้ทำได้ แต่อะไรที่ดูแล้วมันเกินเลย ทำแล้วบ้านเมืองเสียหาย ก็อย่าไปทำต้องแนะนำให้เขาปรับใหม่ ที่ประชุมกกต.เองก็มองในทุกมิติเหมือนกัน อย่างเมื่อวานมีการพิจารณาเรื่องผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งถูกร้อง โดยเขาช่วยคนคล้ายปอเต็กตึ้ง แต่ทำในนามส่วนตัวมา 20 ปี ศพไหนที่ไม่มีคนขน ไม่มีตังค์ก็จะไปช่วยขน ช่วยบริจาค พอมีเลือกตั้งก็เอาผลงานเก่าๆมาโพสต์ในเฟซบุ๊กใช้คำประมาณว่า"ไม่มีเงินจัดงานศพ ไม่มีรถขนศพ เจอมาตลอด 20 ปีและจะยังอยู่เคียงข้างตลอดไป" ก็มีปัญหาว่าเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ตามพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา 65(1) หรือ (2) หรือไม่ ซึ่งก่อนมาถึงที่ประชุม กกต. มีความเห็นเสนอว่าควรแจกใบแดงมาทุกชั้นเลย
กกต.ก็มาถกเถียงกันว่า บางครั้งเราจะมาทำลายคนดีจากสิ่งที่เขาบอกว่า “จะยืนเคียงข้างตลอดไป” มันใช่ไหม ซึ่ง กกต.เสียงข้างมากมีมติยกคำร้อง เป็นการวินิจฉัยให้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเมื่อวัดกันแล้ว เราทำลายคนดี กับเพื่อจะแปลความว่าอย่างนี้ผิดมาตรา 65 เพื่อรักษากฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่รักษากฎหมายแต่เมื่อดูเจตนาแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้น เพราะสิ่งที่เขาทำๆ มาตลอดไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนเลือกตั้งดังนั้นการมองต้องมองหลายอย่าง
“จึงอยากฝากพนักงานสอบสวนในฐานะที่เป็นคนใช้ดุลพินิจเบื้องต้นต้องดูว่าอะไรที่ทำให้สังคมเสียหายจริงๆ อย่าไปยอม แต่อะไรที่ไม่เชิงเสียหายแต่เป็นเรื่องของสังคมไทยหรือการใช้ชีวิตปกติอย่างเรื่องงานศพ งานแต่ง ให้ซองไม่ได้ ผมว่ามันฝืนธรรมชาติสภาพสังคมไทย เรื่องเหล่านี้มีร้องมามาก ผมมองว่าทำไมเราไม่คิดแบบ ป.ป.ช.เขาตัดปัญหาขึ้นปีใหม่ เทศกาลตามฤดูกาล เขาบอกให้ได้เลย แต่กำหนดว่าให้ได้ไม่เกิน 3,000 บาท ดังนั้น บางทีเราต้องยอมว่าอย่าไปฝืนธรรมชาติมากกว่าที่ควรเป็น กฎหมายก็เหมือนกันออกมาเพื่อให้คนทำสิ่งอะไรเพื่อให้เป็นไปตามธรรมชาติของมัน ไม่ฝืน นั่นคือกฎหมาย แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือผิดกฎหมายทันทีนี่คือหลักกฎหมายธรรมชาติ แล้วถูกรับรองโดยกฎหมายบ้านเมืองเอามาเขียนอีกที
นอกจากนี้ นายสิทธิโชติ ยังเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนของ กกต.ต้องหยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรีของเรา เมื่อเราได้รับความเชื่อถือจากประชาชนแล้วสิ่งที่จะตามมา เราเรียกร้องอะไรก็จะได้เหมือนกับเขา ศาลเอาจริงหมด เพื่อนตนอยู่ในศาลฎีกาแค่ไปฝากน้องว่า “ช่วยดูหน่อยนะ คนนี้เป็นเพื่อนพี่ ถ้ารอการลงโทษได้ช่วยพิจารณาด้วย แค่นี้โดนไล่ออก” เห็นว่า เป็นการแทรกแซงดุลพินิจ ฉะนั้น ศาลจึงสามารถเรียกเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งเราก็ต้องทำได้ เพราะอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน และคิดว่า ทุกคนคงไม่ได้อยู่แค่นี้ บางคนอาจไปเป็นอัยการ เป็นผู้พิพากษา ดังนั้น เราควรมีเกียรติภูมิในอาชีพของเราที่จะเคียงคู่ติดตัวเราไปจนถึงวันตายซึ่งก็จะทำให้เราภูมิใจว่าได้ทำสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตของเรา ซึ่งอนุฯที่ตั้งขึ้นก็จะเข้ามาดูทุกสิ่งทุกอย่างในทุกมิติต้องการทำงานการเติบโตในหน้าที่ จะสร้างระบบที่ไม่ได้มีเจ้าพ่อเจ้าแม่บางจังหวัดพนักงานสืบไต่ฯ อยู่นานมาก นานกว่า ผอ. ผอ.ใหม่ไปต้องไปอยู่ใต้อาณัติเขาซึ่งมีอยู่หลายจังหวัดต้องปรับใหม่ เราจะต้องให้คนดีขึ้นมาบริหารและปกครองมีที่ยืนนอกจากนี้เราต้องเป็นคนดีและทำให้คนดีมีที่ยืนในพื้นที่แล้วเรายังต้องทำให้สังคมการเมืองสนับสนุนคนดีเข้ามาบริหารมาปกครอง เพื่อให้บ้านเมืองเราไปได้ ฉะนั้นอะไรที่เป็นพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีเป็นประโยชน์มากที่สุดเลย
“ยกตัวอย่างคดีฮั้วมีพยานปากต่อปากยันกันตลอด พยานหลักของเราปากเดียวเพราะว่าฮั้วมันไม่ใช่ทำเปิดเผยอยู่แล้ว ทำในที่ลับ เราจะหาพยานลำบากอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อมีพยานมาให้การ แล้วอีกฝ่ายปฏิเสธ ถ้าปากต่อปากยันกันอย่างนี้มันก็ลำบากแล้วที่จะเชื่อใคร แม้ว่าจะเชื่อก็ตามแต่การจะนำความเชื่อไปสู่การให้ศาลลงโทษได้ ก็คือ พยานหลักฐานในสำนวนหลายสำนวนที่เราคิดว่าน่าจะลงโทษเขาได้พยานยันกันปากต่อปากก็ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่นเขาบอกว่า เขาเข้าประชุมที่นี่ ได้รับเงินเท่านี้และเดินทางมาตามโพยฮั้ว ทั้งที่จริงๆ เจอกันแถวอีสานแล้วมาด้วยกัน เป็นคำกล่าวอ้างทั้งนั้นไม่มีเอกสาร ภาพถ่ายอะไรเลย เราจะเชื่อได้อย่างไรเพราะอีกฝ่ายปฏิเสธปรากฏว่าเขามาตายด้วย เบส โทรศัพท์ (เสาโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์) คนที่ถูกกล่าวอ้างในวันที่มีการทำโพยกันอยู่ เขาอยู่ตรงที่เบสโทรศัพท์นั้น ที่โรงแรมนั้นจริง ทำให้คำกล่าวอ้าง คือคำพูดพยานบุคคลเดี่ยวๆ มีน้ำหนัก เราเชื่อว่า คนนี้พูดจริงเหมือนกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่เพิ่งออกมาใหม่ก็บอกว่าจริงๆ แล้วพยานเหล่านี้ที่เป็นพยานหลักของเราเป็นคนส่วนหนึ่งที่เข้าไปทำโพยกับเขาด้วยคือเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วย พยานที่ร่วมกระทำผิดด้วยกันให้การซัดทอดอีกคนหนึ่งปรากฏว่าเป็นพยานที่มีน้ำหนักน้อยมาก คือเรากันเขาไว้เป็นพยานซึ่งกฎหมายให้อำนาจแต่เมื่อเขาเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกันก็เป็นพยานที่มีน้ำหนักน้อยการรับฟังต้องระมัดระวังและต้องฟังประกอบพยานแวดล้อม ซึ่งในที่นี้ก็คือเบสโทรศัพท์สามารถขอความร่วมมือได้ทำให้พยานหลักฐานมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแล้วพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลักฐานที่ไม่สามารถโต้แย้งหักล้างได้ เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้น จึงอยากให้พวกเราฝึกฝนจนคิดว่าสามารถไปปฏิบัติหน้าที่แล้วจะเป็นประโยชน์ มีน้อยมากสำนวนในระดับท้องถิ่น ที่ไม่ใช่ระดับชาติ ที่มีการเอาเรื่องเบสโทรศัพท์ มาใช้เจออยู่บ้างในบ้านจังหวัด ฉะนั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีมากขอให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่มาประกอบหลักฐานในสำนวน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง”