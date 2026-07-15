ศาล รธน.สั่งรอความเห็นผู้เชี่ยวชาญ-ผลศึกษาคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง หลังนัดไต่สวนพยาน 26 ส.ค.

รอกันยาวววว! คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ศาล รธน.สั่งรอความเห็นผู้เชี่ยวชาญและผลศึกษา สนง. หลังนัดไต่สวนพยาน 26 ส.ค.
วันนี้ (4 มิ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 22 คำร้อง ขอให้พิจารณายื่นคำร้อง พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 50 (7) มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 85 มาตรา 95 และมาตรา 224 โดยศาลอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 10:30 น