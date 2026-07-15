เลขาฯ สภา แจงงดขึ้นค่าตอบแทนผู้ช่วย สส.- สว.- ปรึกษา กมธ.ไม่ใช่ยกเลิกตำแหน่ง เผยเป็นนโยบาย “โสภณ” ให้ชะลอตามภาวะเศรษฐกิจ

เลขาธิการสภา แจงยกเลิกการปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้ช่วย สส.- สว.- ปรึกษา กมธ. ไม่ใช่การยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วย พร้อมเผยเป็นนโยบาย “โสภณ” ที่ให้ชะลอการขึ้นเงินเดือนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
วันนี้ (15 ก.ค.) นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีการยกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ว่า เป็นเพียงการยกเลิกระเบียบที่เกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้ช่วย สส.- สว. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วย สส. และ สว. แต่อย่างใด
นายศิโรจน์ กล่าวว่า เดิมคณะกรรมการกิจการรัฐสภาเมื่อเดือนมีนาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วย สส. ผู้ช่วย สว. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญ และตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ภายหลัง นายโสภณ ซารัมย์ เข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ได้มีนโยบายเห็นว่า การปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของประเทศในปัจจุบัน จึงเสนอให้ชะลอและยกเลิกระเบียบการขึ้นค่าตอบแทน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกิจการรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ ส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ของบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับปีงบประมาณ 2570
นายศิโรจน์ ยืนยันว่า สิ่งที่ยกเลิกคือการปรับเพิ่มค่าตอบแทนประมาณ 20% เท่านั้น ไม่ใช่การยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วย สส. และ สว. โดยปัจจุบันผู้ช่วย สส. และผู้ชำนาญการพิเศษยังได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ส่วนผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้รับเดือนละ 24,000 บาท ตามอัตราเดิม
ส่วนกรณีที่มีการเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับการนำตำแหน่งในสภาไปแอบอ้าง นายศิโรจน์ ระบุว่า นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางที่ประธานรัฐสภาดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม และผ่านมติของคณะกรรมการกิจการรัฐสภาในเดือนพฤษภาคม ก่อนเกิดกระแสข่าว จึงไม่มีนัยทางการเมืองตามที่มีการตีความ พร้อมระบุว่าประธานรัฐสภาได้กำชับให้มีการตรวจสอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคณะทำงานต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันผู้ที่มีประวัติไม่เหมาะสมเข้ามากระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐสภา
สำหรับแนวคิดการปรับลดจำนวนผู้ช่วย สส. และ สว. นายศิโรจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนผู้ช่วยยังคงเดิม และเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเท่านั้น