"ทักษิณ” แสดงความเสียใจ อดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์สิ้นพระชนม์

วันที่ 15 ก.ค.นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thaksin Shinawatra แสดงความเสียใจ ต่อการสิ้นพระชนม์ของ ชีค ฮาหมัด บิน คอลิฟะห์ อัล ธานี อดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ โดยข้อความระบุว่า
“ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของ ชีค ฮาหมัด บิน คอลิฟะห์ อัล ธานี อดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ด้วยความโศกเศร้าอาลัยอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในหลายวาระ และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลของพระองค์อย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศกาตาร์ ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าดำรงยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
"พระองค์จะทรงเป็นที่จดจำจากพระวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำอันโดดเด่น และพระราชกรณียกิจ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศกาตาร์ ให้มีความทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบอันยั่งยืนและจะดำรงอยู่ต่อไปอีกหลายยุคสมัย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ ในองค์สมเด็จพระบรมราชชนก และประชาชนชาวกาตาร์ ต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่”