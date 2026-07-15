”พลพีร์“ สวน “การดี” แขวะ รมต.ลูกเทพ ลั่นตัวเองอยู่การเมืองมานาน โวตัดค่าไฟฟ้าแฝงบิล ปชช.-สางโกงสอบท้องถิ่น ผลงานลูกเทพทั้งนั้น

”พลพีร์“ สวน “การดี” หลังวิจารณ์กลุ่ม “รมต.ลูกเทพ” ลั่นตัวเองอยู่การเมืองมานาน เหน็บ “ดร.อ้อ” ตันอาชีพเดิม โว “ตัดค่าไฟฟ้าแฝงบิล ปชช.-สางโกงสอบท้องถิ่น” ผลงาน “ลูกเทพ” ทั้งนั้น ซัดกลับ ปชป.เป็นรัฐบาล 30 ปี ทำอะไรบ้าง
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (15 ก.ค.) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ตั้งคำถามถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีจากกลุ่มลูกเทพเข้ามา ซึ่งควรจะมาจากความสามารถ มากกว่านามสกุลว่า ไม่ได้กดดันอะไร รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกเทพ ก็ไม่มีความกดดันอะไรเลย ต้องกลับไปถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยร่วมรัฐบาลในช่วง 3 เดือนของรัฐบาลที่แล้วได้ทำอะไรบ้าง ไม่มีอะไรเป็นที่จดจำของประชาชน หรือสังคมไทยเลย ซึ่งบุคลากรที่นายกรัฐมนตรีเลือกมา ล้วนแต่มีความสามารถ และเราเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง 3 เดือน ก็เห็นแล้วว่า นโยบายต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีตั้งใจจะทำ ถูกขับเคลื่อนไปทางไหน
“แต่ถ้ามองกลับไป อาจจะมีสมาชิก ท่านหนึ่งจากพรรคท่าน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมมองกลับไป ก็มองไม่เห็นผลงาน มีแต่เรื่องจะเอางบประมาณลง“ นายพลพีร์ กล่าว
นายพลพีร์ กล่าวอีกว่า วันนี้ถ้าเรามองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ก็มีความพร้อม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ทำอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการจัดการทุจริตสอบท้องถิ่น นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จัดการอย่างเต็มที่ และเราก็เป็นคนที่เสนอในการเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชน ดังนั้นคิดให้ดี ท่านมาอยู่ในการเมืองเพราะตันในอาชีพเก่าหรือไม่ แต่พวกเราทำงานการเมืองมากกว่า 20 ปี ถูกเลือกมาโดยประชาชน พร้อมย้ำว่า ทุกนโยบาย รัฐบาลทำเพื่อประชาชนทั้งนั้น
“ผมไม่มีซื้อตู้น้ำนะครับ ไม่มีทำไฟ ไม่มีซื้อยางมะตอย เพราะฉะนั้นมาตรฐานของเรามันต่างกัน ยอมรับว่า ผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์ เพราะเพิ่งมา 2 เดือนกว่า รอดูอีก 15-30 วันสิครับ อย่าเทียบชั้นกันเลยครับ เทียบไม่ได้“ นายพลพีร์ กล่าว
เมื่อถามว่า มองคำว่าลูกเทพเป็นการปั่นวาทกรรมของฝ่ายค้านหรือไม่ นายพลพีร์ กล่าวว่า การจัดกลุ่มว่า เป็นลูกเทพ ก็เป็นเรื่องที่ดี จะทำให้เห็นว่า การบูรณาการของแต่ละรัฐมนตรี และแต่ละกระทรวงฯ เป็นอย่างไร เมื่อก่อนกระทรวงพลังงานไปทางหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยไปอีกทางหนึ่ง ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
“ค่าไฟที่แฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหามานานกว่า 30 ปี สำเร็จเพราะรัฐบาลไหน ไม่ใช่เพราะลูกเทพหรือ ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่เลือกลูกเทพมาหรือ ต้องคิดว่า พวกท่าน 30 ปีทำอะไรกัน และต้องให้พวกผมมานั่งตามแก้ ซึ่งกำลังจะสำเร็จแล้ว นี่แหละครับฝีมือลูกเทพ“ นายพลพีร์ กล่าว