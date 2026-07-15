มติเสียงข้างมาก เลือก “อุดม สิทธิวิรัชธรรม" นั่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

ศาล รธน.มีมติเสียงข้างมาก เลือก “อุดม สิทธิวิรัชธรรม" นั่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ หลังที่ประชุมตุลาการฯโหวต 4 รอบชิงกับ ”จิรนิติ หะวานนท์“
วันนี้ (15 ก.ค.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงประธานศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 8 (4) ประกอบมาตรา 12 วรรคสิบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน คือ พล.ต.ท.จักรพงศ์ วิวัฒน์วานิช และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว ประชุมร่วมกับ 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 2. นายวิรุฬห์ แสงเทียน 3. นายจิรนิติ หะวานนท์ 4 นายนภดล เทพพิทักษ์ 5. นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 6. นายอุดม รัฐอมฤต 7. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ และ 8. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปนั้น
วันนี้ 15 ก.ค. 2569 ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ได้มีมติเลือกนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงาน จะได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป
สำหรับนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เกิดวันที่ 22 พ.ย.2497 ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เคยเป็นประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้พิพากษาศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 รองประธานศาลอุทธรณ์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดหลังสวน ศาลจังหวัดอุทัยธานี และศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง และผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด ศาลจังหวัดพิษณุโลก และศาลจังหวัดนครสวรรค์ นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพเรือ