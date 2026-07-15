“ชัยชนะ” ท้าพิสูจน์ข้าวแกง 30 บาทมีจริง อัด “ศุภจี“ เอาเวลาประดิษฐ์คำพูดมาประดิษฐ์งาน จี้คุมราคาสินค้า-เตรียมช่วยผลไม้ล้นตลาด

“ชัยชนะ” ท้าพิสูจน์ข้าวแกง 30 บาท มีจริง อัด “ศุภจี“ เอาเวลาประดิษฐ์คำพูด มาประดิษฐ์งานดีกว่า พร้อมจี้เร่งลดราคาสินค้าตามต้นทุนพลังงานที่ลดลง-วางมาตรการรองรับผลไม้ภาคใต้ก่อนล้นตลาด
วันที่ 15 ก.ค. นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงดราม่าข้าวแกง 40 บาท ว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่มีฝีมือในมุมสายตาของตน ที่ได้ตอบตนกลับมาว่า ข้าวแกง 30 บาทมีที่ไหน พร้อมที่จะไปกับตน ท่านรัฐมนตรีหาภารกิจให้ว่าง ตนจะพาไป ท่านต้องเข้าใจว่าในต่างจังหวัด 30 บาทก็มี หรือกรุงเทพมหานครในหน่วยงานราชการ โรงเรียนก็มี ฉะนั้น ถ้าแนวทางรัฐบาลจะช่วยประชาชนจริงๆ ต้องไปตรวจสอบดูว่าปัจจุบันนี้ข้าวแกงราคาถูกที่สุดมีราคาเท่าไหร่ แล้วเอามาตรฐานนั้นมาแก้ไข สมมติว่า สามารถขายได้ถูกสุดราคา 30 บาท ก็ปรับลดทั่วประเทศให้ได้ 30 บาท แต่วันนี้กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างไร
นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนเคยบอกว่าวันนี้ราคาน้ำมันลดแล้ว แต่ทำไมราคาสินค้ายังไม่ลดลง ท่านไม่ฟัง ท่านกลับมาหยิบยกว่าวันนี้ที่ลดข้าวแกงเนื่องจากมีเสียงเรียกร้องบอกว่าราคาพลังงานลดลงแล้วแต่ราคาสินค้าไม่ลดเลย
“ผมเคยบอกท่านรัฐมนตรีผู้น่ารัก พูดจาไพเราะมานานแล้ว แต่ท่านไม่ยอมรับฟัง ผมคิดว่าท่านเอาเวลาการประดิษฐ์คำพูด เอามาประดิษฐ์งานดีกว่า ท่านมาตรวจสอบเลยว่าสินค้าอุปโภคหรือบริโภคที่ขึ้นราคาในช่วงที่ราคาน้ำมัน ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น วันนี้ลงมาแล้วหรือไม่ ให้กรมการค้าภายในดูแล และท่านออกมาตรการมาเลยว่า ถ้าร้านไหนที่ยังค้าขายกันอยู่และยังไม่ปรับลดตามต้นทุนที่ลดลงมา ท่านมีมาตรการในการดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงผมได้บอกท่านไปแล้วว่าขณะนี้ภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูผลไม้ ท่านจะมีมาตรการในการเตรียมการอย่างไรถ้าผลผลิตออกมาล้นตลาด ไม่ใช่ถึงเวลาท่านก็ไปขออินฟลูเอนเซอร์ขายอีก เดี๋ยวจะถูกกว่าเดิมอีก ท่านต้องมีมาตรการรองรับ โดยการประสานไปรษณีย์ไทย เอกชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน หรือตลาดต่างประเทศ ดีกว่าการที่ท่านมาตอบโต้ว่า มีอยู่จริงหรือคะ ถ้ามีก็ขอบคุณมากนะคะ ผมเรียนตรงๆว่า ท่านอยู่ประเทศไหน 30 บาทในโรงเรียนมีอยู่แล้ว”นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวย้ำว่า เราต้องมีมาตรการทั้งในโรงเรียน นอกและในสถานที่ราชการ เอกชน มาบาลานซ์กันได้หรือไม่ว่าสามารถขายได้ 30 บาทหรือไม่ หากขายไม่ได้มีราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทางกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการลดราคาวัตถุดิบอย่างไร เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ควรทำ
เมื่อถามว่าต้องมีการประเมินตัวเองอย่างไร นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนได้บอกไปแล้วว่าจะประเมินอย่างไรต้องไปถามนายกรัฐมนตรี แต่สำหรับตน การทำงานพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจ ถ้าของยังแพง ขายยังถูก รายได้เท่าเดิม แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น นางศุภจี ก็กลับไปทบทวนการทำงานของตัวเอง ตนบอกแล้วว่านี่ประเทศไทยไม่ใช่เอกชนที่จะทำอะไรก็ได้