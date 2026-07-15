วิปวุฒิฯ ฉะงานเสวนา 2 ปีเลือก สว.นำเสนอแบบล่อให้คลิก ตามสไตล์ลัทธิส้ม สร้างความเข้าใจผิด โอดโดนศาลเตี้ยตัดสิน

วิปวุฒิสภา ฉะงานเสวนาครบรอบ 2 ปีเลือก สว. นำเสนอแบบคลิกเบต ตามสไตล์ลัทธิส้ม สร้างความเข้าใจผิด-ด้อยค่าสว. จี้ กกต.ตรวจสอบหลักฐานที่เปิดเผย ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ โอด สว.ชุดนี้บริสุทธิ์ ถูกตัดสินโดยศาลเตี้ย
วันที่ 15 ก.ค.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงกรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน จัดงานเสวนาครบรอบ 2 ปีเลือกสว. ว่า นายพริษฐ์และพรรคประชาชน คงตั้งใจเลือกสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเลือกใช้รัฐสภาในการกล่าวหาสว. ซึ่งตนยืนยันว่าสว.ไม่ขัดข้อง และให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบการเลือกสว.และการทำงานของสว. ในฐานะผู้แทนของประชาชน ทุกอย่างได้กระทำไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมต่างๆ โดยนายพริษฐ์และบุคคลหลายท่าน ได้ร่วมกันกล่าวหา รวมถึงเป็นการนำเสนอแบบคลิกเบต ซึ่งเป็นไปตามสไตล์ลัทธิส้ม เน้นยอดไลก์ ยอดแชร์ และความสะใจ ไม่เน้นข้อเท็จจริง
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า การกระทำของนายพริษฐ์ สร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชน ด้วยการพยายามลดทอน ด้อยค่าสว. ตนขอตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามในการสร้างหลักฐานให้ดูน่าเชื่อถือ ซึ่งหากเป็นหลักฐานจริง นายพริษฐ์ใช้อำนาจใด ในการนำหลักฐานทั้งหมดออกมาจากกระบวนการไต่สวน ซึ่งตามหลักกฏหมายแล้ว ข้อมูลต่างๆ ไม่สามารถนำออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ จนกว่าคดีจะสิ้นสุด หากนายพริษฐ์มีความบริสุทธิ์ใจจริง ควรส่งมอบหลักฐานให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายพริษฐ์เองเป็นนักกฏหมาย ก็ควรใช้กระบวนการตามกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่ จุดประสงค์หลักของนายพริษฐ์ ตนไม่ทราบว่าเพราะอะไร อาจต้องการกดดันการทำงานของกกต. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการเลือกสว.ที่ผ่านมา และหากเอกสารต่างๆ เป็นหลักฐานจริง การพิสูจน์ลายนิ้วมือย่อมทำได้ ตนมั่นใจว่าสามารถระบุตัวตนชัดเจนได้
นายพิสิษฐ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ อดีตสว.บางท่านได้กล่าวหาว่าการเลือกสว.เข้าไปทำหน้าที่เลือกองค์กรอิสระ เป็นการช่วยเหลือทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์แอบแฝง และใช้คำว่าการเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบ ตนถือว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสว.ชุดปัจจุบัน ทั้งๆ ที่สว.ชุดปัจจุบันยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ทุกวันนี้สว.ถูกตัดสินโดยศาลเตี้ย อย่างไรก็ตาม สว.ชุดปัจจุบันมาตามกติกาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยที่มาสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561 ทุกประการ ตนขอให้ผู้ที่กล่าวหากลับไปอ่านพ.ร.ป.อย่างละเอียด ดังนั้น การที่สว.รับรองผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ที่เกิดขึ้นจากสว.ชุดปัจจุบัน ตนขอย้อนกลับไปว่า ท่านลืมไปแล้วหรือ ว่าการมีองค์กรอิสระต่างๆ มีการตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ซึ่งอดีต สว.ที่ได้เข้าร่วมในการเสวนา ท่านก็ขึ้นชื่อว่าเป็น สว. ที่เรียกว่าสภาผัวเมียในช่วงนั้นด้วย
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า ตนไม่สามารถห้ามนายพริษฐ์ได้ แม้จะมีความพยายามในการกล่าวหาสว.อย่างต่อเนื่อง เพราะข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงหลักฐานในสำนวนคดี ทาง กกต.มีอยู่แล้ว ซึ่งหลักฐานต่างๆ รวมถึงคลิปที่นำมาเปิดเผย ตนขอตั้งข้อสังเกตว่านายพริษฐ์ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ หากนำออกมาโดยไม่ได้รับการอนุญาต จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากยังมีการกระทำที่กล่าวหาสว.โดยปราศจากข้อเท็จจริงแบบนี้อีก สว.คงต้องออกมาชี้แจง ตนก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เป็นเวลา 2 ปีและเคยเข้าไปชี้แจงกับทาง กกต.แล้ว
“ผมอยากฝากไปถึง กกต.ให้ช่วยตรวจสอบข้อมูล หลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏภายในการเสวนา ว่าอยู่ในสำนวนของทางกกต. หรือไม่ หากอยู่ในสำนวน การเปิดเผยของนายพริษฐ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และหากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทางกกต. จะดำเนินการกับสิ่งที่เป็นหลักฐานต่างๆ อย่างไร เพราะความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วกับสว.ที่ถูกกล่าวหา” นายพิสิษฐ์กล่าว