‘เท้ง’ชี้ช่องโหว่กฎหมายสถานบันเทิง จ่อลุยตรวจหลังเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

หัวหน้าพรรคประชาชนชี้ช่องโหว่ใบอนุญาตสถานบันเทิงคือต้นตอโศกนาฏกรรมไฟไหม้ซ้ำซาก ลั่นพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและผลักดันการแก้ไขกฎหมายอย่างจริงจังหลังเกิดเหตุที่ลาดพร้าว
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เงา ถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ซึ่งจริงๆ แล้วอาจเกิดจากช่องโหว่และช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายต่างๆ
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่พวกเราเสนอคืออาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎหมาย การจัดโซนนิ่งที่ขณะนี้อำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหากมีการถ่ายโอนอำนาจไปให้ท้องถิ่นเช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ช่องว่างและช่องโหว่กฎหมายในปัจจุบันอาจจะเปิดช่องให้ผู้ประกอบการบางส่วนที่แทนที่จะขอใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เป็นสถานบันเทิง สถานประกอบการที่จะต้องมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด กลับกลายเป็นว่าอาจจะมีการไปขอใบอนุญาตที่อาจจะหลีกเลี่ยงเช่น เป็นร้านอาหารที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยเราพร้อมที่จะติดตามเรื่องดังกล่าวว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการลงไปตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ สถานบันเทิงในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความรัดกุมมากขึ้นอย่างไร