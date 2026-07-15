“ทรงศักดิ์” ย้ำสอบโกงท้องถิ่นต้องเร็ว เรียกศรัทธาประชาชนคืน ลั่นเอาผิด “กิต-ส้ม” ปล่อยคลิปทำเสียหาย

“ทรงศักดิ์” ย้ำสอบทุจริตนอยบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องเร็ว เรียกศรัทธาประชาชนคืน เอาผิด “กิต-ส้ม” ปล่อยคลิป เหตุทำเสียหาย เชื่อไม่มีการตัดตอน ไม่แปลกจะกระทบรัฐบาล
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 15 ก.ค.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบเข้าท้องถิ่น ว่า ขณะนี้เรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากมายอยู่แล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง และนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการมาอีกชุดหนึ่ง โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ดำเนินการไป ตอนนี้ต้องรอผลว่า การดำเนินการที่ผ่านมามีใครบ้างที่เป็นผู้ที่ร่วมขบวนการนี้ ส่วนตัวเห็นว่า ควรทำให้เร็ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อกังขาที่มีต่อประชาชนที่มองเข้ามาเขาจะได้รู้ว่า ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหนบ้าง
ผู้สื่อข่าวถามกรณีของนายกิต และ น.ส.ส้ม ที่มีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากการปล่อยคลิปเสียงแอบอ้างว่า นายทรงศักดิ์ มีส่วนพัวพันการเรียกรับเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ขณะนี้เป็นอย่างไร นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนตนเคลียร์อยู่แล้ว แต่ประชาชนทั่วไปจะมองกันอย่างไร เรื่องนี้นายกิตทำให้ตนเสียหาย ส่วนการที่นายกิตออกมาให้ความเห็นและบอกว่า การเอ่ยชื่อตนไม่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ความจริงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่า เป็นการออกมาเคลียร์ให้ตนหรือไม่ ตนว่าไม่ใช่ เพราะรู้สึกว่า ข่าวร้ายเชื่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ข่าวดีจะเชื่อไม่เกิน 1% ดังนั้น จะดำเนินการต่อไป โดยได้มอบให้ทนายความส่วนตัวดำเนินการแจ้งความ ทราบว่า มีการเริ่มทยอยคนที่เกี่ยวข้องมาสอบแล้ว
เมื่อถามว่า ตัวละครที่ทยอยออกมาในตอนนี้ แต่สังคมมองว่า อาจจะมีการตัดตอนแค่ตัวเล็ก นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เป็นความเห็นของกระแสสังคม แต่ตนเชื่อมั่นว่า นายกฯสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ใครที่ทำกระทำความผิดก็ต้องจับกุมดำเนินคดี ให้รู้ว่า สิ่งที่ทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีการใช้กฎหมายดำเนินการอย่างเคร่งครัด
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองอย่างไรที่ขณะนี้หลายเรื่องพุ่งมาที่รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนตัวมองเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเมืองก็จะมีเรื่องแบบนี้โดยตลอด เป็นการเสนอให้ประชาชนได้รู้ว่า รัฐบาลอยู่ในสถานะอะไร อย่างไร ยิ่งรัฐบาลที่มีจำนวนเสียงในสภาเกินกึ่งหนึ่งมากๆ ก็จะมีวิธีการเดียวที่จะทำให้รัฐบาลมีปัญหาคือ จะต้องมีการเสนอข่าวในลักษณะที่ไม่ดีของรัฐบาล ซึ่งภาษานักข่าวเรียกว่า เต้าข่าว คิดข่าวกันเอง โยงไปโยงมาไปเรื่อย ซึ่งความจริงต้องดูข้อเท็จจริงหลายๆ เรื่องว่า เป็นจริงตามนั้นหรือไม่ จึงขอวอนและขอความเป็นธรรมเหมือนกันว่า เวลาเสนอข่าวต้องเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมกับทุกคน ทุกฝ่าย นักการเมืองเวลามีข่าวที่ไม่ดีและไม่จริงขึ้นมา ซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริง แต่สังคมเชื่อไปแล้ว โอกาสที่จะฟื้นศรัทธาประชาชนให้กลับมาเหมือนเดิมมันต้องใช้เวลานาน ฉะนั้น การเสนอข่าวอะไรที่ไม่จริง ขอหน่อย ถ้าจริงเสนอเต็มที่ไปเลย แต่ถ้าไม่จริง อย่าไปเขียนเอนเอียงหรือชี้นำ ถ้าเป็นกรณีในศาลถือเป็นพยานหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้ ศาลใช้พยานหลักฐานที่ชัดเจน
เมื่อถามว่า ด้วยปัญหาที่เกิดหลายเรื่อง จึงมีการมองกันว่า รัฐบาลจะอยู่ไม่ครบ 4 ปี นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ธรรมดา ความจริงถ้าเงียบไปก็ไม่ดี อันตราย ลองดูเวลาเกิดพายุ หรือเกิดอะไรในทะเล อย่างสึนามิ สังเกตดูว่า ก่อนเกิดสึนามิทะเลจะเงียบมาก เงียบจนเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นและเกิดความสูญเสีย ดังนั้น ตนคิดว่า สถานการณ์การเมือง ถ้ามีข่าวให้ประชาชนติดตามสนใจบ้างก็น่าจะดี โดยเฉพาะถ้ารัฐบาลตอบได้ ชี้แจงได้ ไม่ได้ทำตามที่เป็นข่าว รัฐบาลก็ไปได้ ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลอะไร เมื่อถามย้ำว่า มั่นใจว่า จะฝ่าคลื่นลมได้จนครบ 4 ปีใช่หรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ตนอยู่ในรัฐบาลมานาน ตั้งแต่ปี 2535 ได้เห็นเรื่องอย่างนี้มาโดยตลอด รัฐบาลที่มีข่าวหรือมีอะไรมากๆ จะอยู่ได้ แต่รัฐบาลที่เงียบๆ อยู่ไม่นาน