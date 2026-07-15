นายกฯ ถก คกก.กพช.สั่งปรับโครงสร้างพลังงานดึงต่างชาติเข้าลงทุนในไทย ทบทวนค่าไฟให้เป็นธรรม ไม่กระทบประชาชน

นายกฯ ถก คกก.กพช.เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน รองรับการลงทุนต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น พร้อมทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าโปร่งใส-เป็นธรรม ไม่กระทบภาระค่าของชีพประชาชน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.ค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2569 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย นายสรรเพชร บุญญามณี รมช.คมนาคม
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับตั้งแต่มีสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างในภูมิภาค และส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้าง และเสถียรภาพด้านพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุด และได้มีการกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ ซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศก็เกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีก เราจึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างพลังงานไว้เป็นนโยบายหลัก เพราะฉะนั้นการประชุมในวันนี้จะเป็นการกำหนดอนาคตเน้นโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อรองรับกิจการดาต้าเซ็นเตอร์หรือโครงสร้างพลังงานไฟฟ้า โดยที่ต้องไม่เป็นการผลักภาระให้ประชาชน
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ เพราะประเทศไทยได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนหรือกิจการระดับโลก ที่เห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงาน ความมีเสถียรภาพ โลจิสติกส์ รวมถึงเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาล ทำให้หลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่ง 4-5 ที่ผ่านมา เขาไม่ได้มองประเทศไทยเป็นฐานทางด้านนี้ แต่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง ด้วยข้อจำกัดหลายหลายอย่างซึ่งบางประเทศมีข้อจำกัดเรื่องแหล่งวัตถุดิบ ปัญหาพื้นที่ของประเทศ ดังนั้น การที่เขาจะมาในภูมิภาคนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในการที่จะรองรับกิจการประเภทนี้ได้
นอกจากนี้ ประเทศไทยควรให้ความสำคัญ เพราะนักลงทุนที่มาในเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์มีจำนวนสูงมาก แต่พอมาเยอะก็ต้องทำให้เขามีความมั่นใจว่าเราจะรองรับให้กิจการของเขามีความมั่นคง และขยายตัวได้ แม้การจ้างงานจะน้อยแต่ใช้ทรัพยากรเยอะ เราจึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของโครงสร้างให้กับธุรกิจนี้ วันนี้จึงเป็นการหารือเพื่อจะได้ช่วยกันผลักดันมาตรการรองรับด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า การส่งเสริม การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผ่านกลไก Direct PPA และการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เพื่อให้สะท้อนราคาที่แท้จริง มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน ในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพต่อระบบไฟฟ้า และภาระค่าครองชีพของประชาชน
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การประชุมในวันนี้ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่ออนาคตด้าน นโยบายพลังงานของประเทศไทย จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาวาระต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เพื่อที่มติที่จะได้ในวันนี้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน และนักลงทุนต่อไป