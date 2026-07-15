“มนัส” รองผู้ว่าฯ โคราชโผล่ สถ. ปิดวาจาเลี่ยงตอบสื่อ แต่อ้างเป็นคนร่างทีโออาร์สอบท้องถิ่น แอดวานซ์กว่าเดิม โบ้ยตามข้อมูลที่ "โรม"

“มนัส สุวรรณรินทร์” รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนเดินทางไปให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการที่รัฐสภา ย้ำขอ “ปิดวาจา” ไม่ตอบคำถามสื่อ ปล่อยมุกชวนกินทุเรียน อ้างทำหน้าที่เพียงร่างทีโออาร์ให้แอดวานซ์กล่าเดิม แนะตามข้อมูลที่ "รงสิมันต์ โรม" ด้าน กสถ.ถกวาระสำคัญ คาดหารือถอนรายชื่อผู้สอบบรรจุกว่า 5,000 ราย หลังพบความผิดปกติของกระดาษคำตอบ
วันที่ 15 ก.ค.นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ สถ.
ทันทีเห็นสื่อมวลชน นายมนัสได้รีบพูดตัดบทว่า ช่วงนี้ปิดวาจา ก่อนกล่าวว่าวันนี้มาให้ข้อมูลกรรมาธิการที่รัฐสภา ขอสื่อไปติดตามและเอาข้อมูลที่กรรมาธิการ ยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. เพียงแต่มาขึ้นรถเพื่อที่จะไปรัฐสภา
นายมนัสย้ำว่าจะปิดวาจาแล้วขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น พร้อมขอสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้รอบด้าน และพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของสื่อมวลชน พร้อมพูดติดตลกและชวนกินทุเรียน
นายมนัส ยังเปิดเผยอีกว่า ตนทำหน้าที่เพียงร่างทีโออาร์เท่านั้น อย่างอื่นไม่ได้ทำ ตนจะชี้แจงในส่วนที่ตนเองทำคือร่างทีโออาร์
เมื่อถามว่ายืนยันได้ใช่หรือไม่ว่าทีโออาร์ไม่มีช่องโหว่ นายมนัส “ร้องโอ้โห ทีโออาร์แอดวานซ์จากของเดิม” ก่อนยกมือขึ้นทำท่า จุ๊ปาก แล้วพูดว่า “อ๋อลืมไปว่าไม่พูด” นายมนัสย้ำว่า ไม่ขอให้ข้อมูล ขอให้ไปเอาข้อมูลจากนายรังสิมันต์ โรม เพราะเดี๋ยวจะมีดรามาตามมาเยอะ
ทั้งนี้ เวลา 10:00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวาระที่น่าสนใจในวันนี้ คาดว่าจะเป็นการเพิกถอน 5,000 รายชื่อที่ได้บรรจุข้าราชการท้องถิ่น และพบว่ากระดาษคำตอบภาค ก. และ ข. ไม่ตรงกัน