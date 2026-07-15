OKMD ชวนคนไทยเขียน “Letter for Later” ส่งต่อเรื่องราวถึงอนาคต คัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ NKC

OKMD เปิดโครงการ “Letter for Later – จดหมายแด่จุดหมาย” ชวนคนไทยเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือผู้คนในอนาคต ร่วมบันทึกเรื่องราวและบทเรียนชีวิต คัดเลือกจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC) ที่จะเปิดให้บริการในอีก 3 ปี พร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “Letter for Later – จดหมายแด่จุดหมาย” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนบันทึกเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก และบทเรียนชีวิต ผ่านการเขียนจดหมายถึง “ตัวเอง” หรือ “ผู้คนในอนาคต” เพื่อร่วมส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้คนสู่ OKMD National Knowledge Center (NKC) ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้า
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเปิด NKC ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในพื้นที่เดียว พร้อมยกระดับให้เป็นแลนด์มาร์กการเรียนรู้และย่านสร้างสรรค์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า NKC ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าศูนย์การเรียนรู้ แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถร่วมสร้างและแบ่งปันองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหนังสือ งานวิจัย เทคโนโลยี และประสบการณ์จริงของผู้คน เพื่อให้การเรียนรู้มีชีวิตและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมัย
“เราอยากให้ที่นี่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของทุกคน และทุกคนสามารถร่วมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมได้ เรื่องราวที่ถูกบันทึกผ่าน Letter for Later ในวันนี้ จะไม่เพียงสะท้อนชีวิตของผู้เขียน แต่ยังเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยให้ผู้คนในอนาคตเข้าใจวิถีชีวิต ความคิด และความหวังของผู้คนในยุคสมัยนี้ได้อย่างลึกซึ้ง” ดร.ทวารัฐ กล่าว
ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ OKMD National Knowledge Center การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการแบ่งปันเรื่องราว ความคิด และบทเรียนชีวิต และการรวบรวมประสบการณ์ของผู้คนในปัจจุบัน เพื่อส่งต่อเป็นองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นต่อไป
ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 20 กันยายน 2569 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ theletter.okmd.or.th และการเขียนจดหมายที่ Letter Station จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ TK Park, TAIBAN ใต้บ้าน, ร้านหนังสือริมขอบฟ้า, Midsummer Cafe & Roastery Songwat และ A BOOK with NO NAME
สำหรับการเขียนจดหมาย มีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ “ถึง…ตัวฉันในอนาคต” ซึ่งจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและส่งคืนถึงผู้เขียนเมื่อ NKC เปิดให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้า และ “ถึง…ผู้คนในอนาคต” ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว มุมมอง และประสบการณ์ของผู้คนในยุคปัจจุบันสู่คนรุ่นหลัง
ดร.ทวารัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อ NKC เปิดให้บริการในอนาคต พื้นที่แห่งนี้จะไม่ได้รวบรวมเพียงหนังสือ งานวิจัย หรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเก็บรักษาเรื่องราว ประสบการณ์ และบทเรียนชีวิตของผู้คนในยุคนี้ไว้เป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิต เพราะ “เรื่องราวของผู้คนในวันนี้ คือองค์ความรู้อันล้ำค่าสำหรับผู้คนในอนาคต”
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ OKMD National Knowledge Center (NKC) ได้ที่ https://www1.okmd.or.th/news/organization/5194 และร่วมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติผ่าน Mobile Banking ซึ่งสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า