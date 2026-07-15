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OKMD ชวนคนไทยเขียน “Letter for Later” ส่งต่อเรื่องราวถึงอนาคต คัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ NKC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



OKMD เปิดโครงการ “Letter for Later – จดหมายแด่จุดหมาย” ชวนคนไทยเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือผู้คนในอนาคต ร่วมบันทึกเรื่องราวและบทเรียนชีวิต คัดเลือกจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC) ที่จะเปิดให้บริการในอีก 3 ปี พร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “Letter for Later – จดหมายแด่จุดหมาย” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนบันทึกเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก และบทเรียนชีวิต ผ่านการเขียนจดหมายถึง “ตัวเอง” หรือ “ผู้คนในอนาคต” เพื่อร่วมส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้คนสู่ OKMD National Knowledge Center (NKC) ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้า


ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเปิด NKC ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในพื้นที่เดียว พร้อมยกระดับให้เป็นแลนด์มาร์กการเรียนรู้และย่านสร้างสรรค์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า NKC ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าศูนย์การเรียนรู้ แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถร่วมสร้างและแบ่งปันองค์ความรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหนังสือ งานวิจัย เทคโนโลยี และประสบการณ์จริงของผู้คน เพื่อให้การเรียนรู้มีชีวิตและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมัย

“เราอยากให้ที่นี่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของทุกคน และทุกคนสามารถร่วมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมได้ เรื่องราวที่ถูกบันทึกผ่าน Letter for Later ในวันนี้ จะไม่เพียงสะท้อนชีวิตของผู้เขียน แต่ยังเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยให้ผู้คนในอนาคตเข้าใจวิถีชีวิต ความคิด และความหวังของผู้คนในยุคสมัยนี้ได้อย่างลึกซึ้ง” ดร.ทวารัฐ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ OKMD National Knowledge Center การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการแบ่งปันเรื่องราว ความคิด และบทเรียนชีวิต และการรวบรวมประสบการณ์ของผู้คนในปัจจุบัน เพื่อส่งต่อเป็นองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นต่อไป


ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 20 กันยายน 2569 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ theletter.okmd.or.th และการเขียนจดหมายที่ Letter Station จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ TK Park, TAIBAN ใต้บ้าน, ร้านหนังสือริมขอบฟ้า, Midsummer Cafe & Roastery Songwat และ A BOOK with NO NAME

สำหรับการเขียนจดหมาย มีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ “ถึง…ตัวฉันในอนาคต” ซึ่งจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและส่งคืนถึงผู้เขียนเมื่อ NKC เปิดให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้า และ “ถึง…ผู้คนในอนาคต” ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว มุมมอง และประสบการณ์ของผู้คนในยุคปัจจุบันสู่คนรุ่นหลัง

ดร.ทวารัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อ NKC เปิดให้บริการในอนาคต พื้นที่แห่งนี้จะไม่ได้รวบรวมเพียงหนังสือ งานวิจัย หรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเก็บรักษาเรื่องราว ประสบการณ์ และบทเรียนชีวิตของผู้คนในยุคนี้ไว้เป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิต เพราะ “เรื่องราวของผู้คนในวันนี้ คือองค์ความรู้อันล้ำค่าสำหรับผู้คนในอนาคต”


สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ OKMD National Knowledge Center (NKC)  ได้ที่ https://www1.okmd.or.th/news/organization/5194 และร่วมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติผ่าน Mobile Banking ซึ่งสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

OKMD ชวนคนไทยเขียน “Letter for Later” ส่งต่อเรื่องราวถึงอนาคต คัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ NKC
OKMD ชวนคนไทยเขียน “Letter for Later” ส่งต่อเรื่องราวถึงอนาคต คัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ NKC
OKMD ชวนคนไทยเขียน “Letter for Later” ส่งต่อเรื่องราวถึงอนาคต คัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ NKC
OKMD ชวนคนไทยเขียน “Letter for Later” ส่งต่อเรื่องราวถึงอนาคต คัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ NKC