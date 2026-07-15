“กรวีร์” เสียดายหากล้ม "ข้าวแกง 40 บาท" เหตุโดนโจมตี หวังเอาชนะเพื่อความสะใจ สุดท้ายประชาชนคือผู้แพ้

“สส.กรวีร์” เสียดายหากโครงการข้าวแกง 40 บาทต้องพับ เหตุถูกโจมตีทางการเมือง หวังเอาชนะเพื่อความสะใจ แต่สุดท้ายผู้แพ้และเสียประโยชน์คือประชาชน
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2569) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นกรณีโครงการ ‘ข้าวแกง 2 อย่าง 40 บาท’ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุว่า มีผู้รีบนำโครงการไปวิพากษ์วิจารณ์และโยงเป็นประเด็นทางการเมือง ทั้งที่เจตนาของโครงการไม่ใช่การบังคับให้ทุกร้านขายในราคา 40 บาท แต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพ
นายกรวีร์ระบุว่า แม้บางพื้นที่ยังมีร้านข้าวแกงราคา 30 บาท แต่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ราคาข้าวแกง 50-60 บาทเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
นายกรวีร์พร้อมตั้งคำถามว่า หากสุดท้ายโครงการต้องยกเลิกเพราะกระแสวิจารณ์ทางการเมือง ใครคือผู้ได้รับประโยชน์ โดยเห็นว่า ผู้ที่อาจได้คือคนที่รู้สึกชนะทางการเมือง แต่ผู้ที่เสียประโยชน์คือประชาชนที่กำลังรออีกหนึ่งทางเลือกในการลดค่าครองชีพ และเสียโอกาสที่จะได้พิสูจน์ว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยลดภาระปากท้องได้มากเพียงใด
นายกรวีร์ย้ำว่า การเมืองสามารถตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และทักท้วงกันได้ แต่การตรวจสอบควรมุ่งทำให้นโยบายดีขึ้นและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ไม่ใช่มุ่งโจมตี เสียดสี แซะ เพียงเพราะอยากเอาชนะเพื่อความสะใจทางการเมืองเพราะท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่แพ้ไม่ใช่นักการเมือง แต่คือประชาชน.