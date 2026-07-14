พรรคส้มรุมบี้กรมประมงเคลียร์ปมปลาหมอคางดำกระป๋อง หลังพบ DNA ชัด อธิบดีโต้ตรวจ 3 ครั้ง ไม่พบ

สส.พรรคส้ม ดาหน้าบี้ “กรมประมง” ตอบให้ชัด ปมปลาหมอคางดำกระป๋อง หลังพบดีเอ็นเอชัดเจน ด้าน “อธิบดีกรมประมง” ยืนยันตรวจแล้ว 3 ครั้ง ไม่พบปลาหมอคางดำ
วันนี้ (14 ก.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 สภา ที่มี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ฐานะรองประธาน กมธ. คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาการเสนอของบประมาณของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยช่วงหนึ่ง นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส.สมุทรสาคร พรรคประชาชน ฐานะ กมธ.ได้ซักถามถึงข้อเท็จจริงของกรณีการนำปลาหมอคางดำผลิตเป็นปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง
โดย นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงว่า กรมประมงมีห้องปฏิบัติกาที่จำแนกปลาในกระป๋องได้ ซึ่งจากการนำส่งตัวอย่างของ อย. จำนวน 3 ครั้ง พบว่า เป็นปลานิล ปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอร์เรล โดยได้จำแนกในห้องปฏิบัติการ ดูโครงสร้างของปลา โดยระหว่างปลานิล กับ ปลาหมอคางดำ จะมีความห่างของเกล็ดบนลำตัว ซึ่งในห้องปฏิบัติการมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญจำแนกชนิดของปลาปฏิบัติการอยู่
ด้าน นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ฐานะ กมธ. ซักถามต่อว่า ที่บอกว่า ใช้ความห่างของเกล็ดบนลำตัวนั้น ตนขอให้ช่วยนำปลากระป๋องที่ถูกอายัดไว้นับหมื่นกระป๋องที่ จ.สมุทรสาคร ไปตรวจในห้องปฏิบัติการของภาครัฐอื่น เช่น กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพราะจากการตรวจสอบของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม อาหารทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรวจในระดับดีเอ็นเอ พบว่า เป็นดีเอ็นเอของปลาหมอคางดำ
ทั้งนี้ นางฐิติพร ชี้แจงว่า “กรมประมงไม่มีอำนาจอายัด เพราะเป็นหน้าที่ของ อย.”
นายณัฐชา จึงกล่าวว่า “ผมไม่ได้ขอให้ไปอายัดปลากระป๋อง แต่ขอให้ขอความร่วมมือจาก อย. ให้นำมาปลากระป๋องที่ยึดไปตรวจอีกครั้งในห้องปฏิบัติการของรัฐ เพื่อนำเสนอต่อประชาชนด้วยผลตรวจอย่างเป็นทางการ”