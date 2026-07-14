3 รมว.ถกสมาคมภาพยนตร์สหรัฐฯ ดันไทยศูนย์กลางคอนเทนต์เอเชีย คุ้มครองลิขสิทธิ์รับยุค AI

“ศุภจี-ซาบีดา-สุรศักดิ์” หารือสมาคมภาพยนตร์สหรัฐฯ เดินหน้าดันไทยเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์เอเชีย ชูต่อยอดสตอรี่ท้องถิ่นไทย งานฝีมือช่างภาพ และคอสตูมไทย คุ้มครองลิขสิทธิ์รับยุค AI
วันนี้ (14 ก.ค.) ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางสาวชาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) และ นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ให้การต้อนรับและหารือกับ Ms.Urmila Venugopalan ประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association : MPA) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน Thailand Success Stories Seminar
ในการหารือ ผู้แทน MPA ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง พร้อมชื่นชมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Cash Rebate) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
นางศุภจี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาชิกของ MPA ได้เข้ามาลงทุนผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ในประเทศไทยรวมแล้วประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทย ทั้งในด้านศักยภาพของสถานที่ถ่ายทำ (Location) และ Local Content ที่โดดเด่น ทั้งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร และอัตลักษณ์ของไทย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สามารถต่อยอดสู่ความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงาน Thailand Character & Content Expo 2026 (TCEX 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 8,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ได้กว่า 600 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
นางศุภจี กล่าวว่า ความสำเร็จของ TCEX 2026 แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ที่นำคอนเทนต์มาต่อยอดเป็นคาแรกเตอร์ สินค้าเมอร์ชันไดซ์ เกม ซีรีส์ อาร์ตทอย และสินค้าไลฟ์สไตล์ ตลอดจนเชื่อมโยงกับกลุ่มแฟนด้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกกำลังขับเคลื่อน
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย โดย MPA เสนอให้ภาครัฐดูแลกระบวนการอนุมัติและอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ผลิตคอนเทนต์จากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและพร้อมผลักดันอย่างต่อเนื่อง
อีกประเด็นสำคัญ คือ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะปัญหาการสร้าง Deepfake และการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังผลักดันกฎหมาย No FAKES Act เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว
นางศุภจี กล่าวว่า ประเทศไทยมีกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว แต่ในอนาคตควรพิจารณาพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานและนักลงทุนว่าคอนเทนต์ที่เข้ามาผลิตในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน นางศุภจี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังใช้มาตรการ Cash Rebate เป็นกลไกหลักในการดึงดูดการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ แต่รัฐบาลอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน การใช้วัตถุดิบและบริการในประเทศ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยการพิจารณาปรับปรุงมาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปิดท้ายด้วยการที่ Ms.Urmila ขอเชิญนายกฯ และรัฐมนตรีของไทยหากมีภารกิจไปเยือนสหรัฐฯ โดยเฉพาะที่วอชิงตัน สมาคม MPA ยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะไทยและนักสร้างสรรค์งานของไทยด้านคอนเทนต์ ภาพยนตร์ ดนตรี เกม หรือการออกแบบต่างๆ เพราะเชื่อมั่นในความสามารถของนักสร้างสรรค์ของไทย