“ศิริวรรณ” จ่อชง กมธ.การเงินฯ ชี้ขาด ผู้พิการสายตาร้องจัดสรรโควตาสลากไม่เป็นธรรม รอฟันธงเข้าที่ประชุมใหญ่

“แม่เลี้ยงติ๊ก” ยันเตรียมส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง ชี้ขาด หลังผู้พิการทางสายตาร้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรโควตาไม่เป็นธรรม ย้ำ ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้ว เผย รอกรรมาธิการฟังธงเข้าที่ประชุมใหญ่
วันนี้ (14 ก.ค.) นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน เปิดเผยกรณีกลุ่มธรรมาภิบาลและอดีตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็น ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง เพื่อขอให้ตรวจสอบการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เป็นธรรม และผลประโยชน์มาไม่ถึงตัวผู้พิการโดยตรง ว่า ในฐานะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง ได้มีการตรวจสอบเรื่องที่กลุ่มธรรมาภิบาล และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นเข้าร้องเรียนกับ นายกรณ์ จาติกวณิช หนึ่งในคณะกรรมาธิการ ที่เป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งจากนี้ไปจะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง ชุดใหญ่ ที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นประธานกรรมาธิการ หลังจากได้รับเรื่องดังกล่าวไปแล้ว และจากนี้คงต้องรอว่า นายจุติจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมาธิการใหญ่ หรืออนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรม ว่า เรื่องดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่สื่อกำลังติดตาม
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้พิการเข้ามาร้องเรียนว่ากระบวนการนี้เปิดช่องให้มีการนำสลากไปรวมเป็นหวยชุดส่งผลทำให้ราคาเกินกว่า 80 บาท แต่ที่ผ่านมา สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นหน่วยความรับผิดชอบกลับไม่ได้ทำอะไรอย่างเป็นรูปธรรมนั้น นางศิริวรรณ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการ จะเข้าไปดูว่า กองสลากฯ จัดสรรให้ใครบ้าง และในส่วนของกลุ่มผู้พิการมีใครได้บ้างที่ได้สลาก และมีใครบ้างที่นำไปแบ่งขายให้ใคร ซึ่งจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป