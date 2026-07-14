ป.ป.ช.ฟันอาญาซ้ำ"พรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯพร้อมพวก ปมทุจริตจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปี 56

ป.ป.ช.ฟันอาญา"พรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯพร้อมพวก ปมทุจริตจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปี 56 พบกำหนดราคากลางเอง ก่อนเคาะซื้อแพงกว่าเดิม ทำให้รัฐเสียหาย 8 ล้านบาทส่งอัยการฟ้องมาตรา 151 และ 157
วันนี้(14 ก.ค.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้ง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กับพวก กรณีร่วมกันทุจริตโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในราคาที่แพงเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อพัฒนาให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ต้องการใช้น้ำตามโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ จากนั้น นายปรีชา พงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ำ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอบันทึก ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบราคา กำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ตามโครงการดังกล่าว ให้นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณา โดยระบุว่ามีความประสงค์จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 80 เครื่อง อุปกรณ์เชื่อมต่อชลประทานระบบท่อ จำนวน 6 รายการ
ปรากฏว่านายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามเห็นชอบและมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบราคา กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ประกอบด้วยนายปรีชา พงษ์ทอง นักบริหารงานช่าง 6 เป็นประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ ฟักทอง นักบริหารงานช่าง 6 นายเทิดศักดิ์ ดลสุข นายช่างโยธา 7ว นางสุรัชดา โชติพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว และนายวิรัตน์ คูหะรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหาร ทั่วไป 5 เป็นกรรมการ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอรายงานการสืบราคา ถึงนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านนายยุทธพล พันธุ์เพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายปรีชา พงษ์ทอง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ำ โดยกำหนดราคาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 80 เครื่อง ราคาเครื่องละ 750,000 บาท ตามที่ นายพรชัย โควสุรัตน์ สั่งการให้กำหนดราคาเครื่องละ 750,000 บาท ทั้งที่เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันนี้ตามที่คณะกรรมการสืบราคาและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเสนอในราคาเครื่องละ 650,000 บาท ดังนั้น จึงเป็นการกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาที่เคยจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เครื่องละ 100,000 บาท ทั้งที่ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการระบุว่า การกำหนดราคากลางให้ใช้ราคา ที่หน่วยงานเคยจัดซื้อภายใน 2 ปีงบประมาณ ต่อมานายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ได้อนุมัติให้นำราคากลางดังกล่าวไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขาย ทั้งที่มีราคาแพงเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีและทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า 1. การกระทำของนายพรชัย โควสุรัตน์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) และมีมูลความผิดฐานละเลย ไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนการกระทำของนายปรีชา พงษ์ทอง นายสุรพงษ์ ฟักทอง นายเทิดศักดิ์ ดลสุข นางสุรัชดา โขติพันธ์ นายวิรัตน์ คูหะรัตน์ และนายยุทธพล พันธุ์เพ็ง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้
ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) มาตรา 98 และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต่อไป และแจ้งผล ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ทั้งนี้พรชัย ปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีทุจริตและถูกออกหมายจับในหลายคดี หลังศาลพิพากษาจำคุกรวมกว่า 20 ปีในคดีจัดซื้อครุภัณฑ์ สกสค. และคดีทุจริตต่างๆ รวมถึงถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ