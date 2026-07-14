มท.3 สั่งเข้มทั่วประเทศ กำชับบังคับใช้ กม.ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ย้ำ ชีวิต ปชช.ต้องมาก่อน

“เจเศรษฐ์” สั่งเข้มทั่วประเทศ กำชับทุกหน่วยงานมหาดไทย บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ย้ำ ชีวิตประชาชนต้องมาก่อน
วันนี้ (14 ก.ค.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างจริงจัง ลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ได้ลงนามในบันทึกข้อความ “ด่วนที่สุด” ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ และสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยไม่ใช่ภารกิจที่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงดำเนินการ แต่ต้องเริ่มจากการป้องกัน การตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะเมื่อทุกฝ่ายไม่ประมาทและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
“อย่างที่ผมเน้นย้ำมาตลอดว่า “การป้องกันดีกว่าการเยียวยา” เพราะชีวิตของประชาชนไม่ควรต้องแลกกับความประมาท การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย จึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากมีอำนาจหน้าที่ใดที่ผมสามารถใช้เพื่อคุ้มครองประชาชนได้ ผมพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว หน้าที่ของภาครัฐคือการเข้าไปดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุด เราต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสีย และไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบ เพราะความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอ” นายเจเศรษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน