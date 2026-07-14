"อนุทิน" ยันฟันไม่เลี้ยงแม้เป็นแกนนำภท. หลังจับ 3 ผู้ต้องหาโกงสอบ สั่งสแกนรมต.หลังฉาวอื้อ ชี้บุญคุณกองไว้ไม่ใช่อยากตั้งใครก็ตั้ง

นายกฯ รับทราบจับ 3 ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่น รอตำรวจสอบสวนดำเนินคดี ลั่น ฟันไม่เลี้ยงแม้เป็น ‘แกนนำภูมิใจไทย’โดนหมด สั่ง สแกนเข้มทีมงานรัฐมนตรี หลังพบฉาวเยอะ บอกเลิกตั้งที่ปรึกษา-คณะทำงานจนล้น 20-30 คนบ้าไปแล้ว ตั้งแบบนี้ไม่ต้องเป็น - บุญคุณในอดีตกองไว้ตรงนั้น ไม่ใช่อยากตั้งใครก็ตั้ง
วันนี้ (14ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกองบังคับการสอบสวนจับกุมตัว จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม , นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ ดร.วิน , น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน น้องสาวดร.วิน 3 ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า ได้รับรายงานจากตำรวจแล้ว ตอนนี้ให้ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดี พร้อมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องแถลงข่าวแล้ว เพราะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คนได้แล้ว
เมื่อถามว่าจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่ หลังพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรี นายกฯ กล่าวว่า ตนได้กำชับว่าเวลาจะแต่งตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลัก เป็นตำแหน่งรอง หรือตำแหน่งที่ปรึกษา จากนี้ไปต้องคัดกรองให้เต็มที่ โดยตนจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรี(ครม.)ตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีปัญหาสักคน ต้องยึดข้อมูลในขณะนั้น
เมื่อถามถึงกรณีชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับแกนนำในพรรคภูมิใจไทย นายกฯกล่าวว่า หากเกี่ยวข้องกับใคร ก็โดนหมด
เมื่อถามต่อว่า หากเป็นคนระดับแกนนำก็โดนด้วยใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า แน่นอน ยิ่งถ้าเป็นคนของพรรคก็ไม่มีเว้น หากโดนตนหรือโดนใคร ก็ต้องจัดการตามกฎหมาย และถูกดำเนินคดี“
เมื่อถามว่าจะต้องพิจารณาหรือสกรีนเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า สกรีนความประพฤติอยู่ตลอดเวลา แต่ตอนนี้คนในพรรคก็โดนไปหลายยกแล้ว ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
"ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใคร ทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้ มีตำแหน่งทางการเมืองได้ เพราะประชาชนเลือกมา ฉะนั้นเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีต ก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้น ไม่ต้องเอามาเป็นบุญคุณตรงนี้ เพราะว่าผมเป็นคนตั้ง ไม่ต้องติดหนี้บุญคุณใคร รัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งใครด้วยความเกรงใจหรือเป็นหนี้บุญคุณ ก้าวหน้าจนมาเป็นถึงรัฐมนตรีแล้ว ยังมาตั้งทีมคณะทำงานที 20-30 คน บ้าแล้ว“นายกฯ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าไม่กังวลใช่หรือไม่ว่าแรงเหวี่ยงจะมาถึงนายกฯ นายกฯกล่าวว่า ตนก็กังวล พวกรัฐมนตรีทั้งหลายมาเป็นรัฐมนตรีแล้ว ทำไมจะต้องมีคณะทำงานและที่ปรึกษาอะไรเยอะแยะ ถ้าอย่างนี้ ก็ไม่ต้องเป็น