ครม.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน เริ่ม 20 ก.ค. เป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 85

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน เริ่ม 20 ก.ค. นี้ เป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 85 ตามสมช.เสนอ
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอยี่งอ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอยะหา อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปีนัง ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 85 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ