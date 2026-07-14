ครม.ไฟเขียวจัดงาน AAM 2026 และร่างตกลงรัฐบาล-ICAO เจ้าภาพ The Second Advanced Air Mobility Symposium

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026 (AAM 2026) และเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ว่าด้วยการจัดเตรียมเป็นเจ้าภาพงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026
วันนี้ (14 ก.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบการจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026 (AAM 2026) 2. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ว่าด้วยการจัดเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026 (ร่างความตกลงฯ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงดังกล่าวโดยไม่กระทบสาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ ให้ คค. โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสำหรับการลงนามความตกลงดังกล่าว 4. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) อำนวยความสะดวกการเข้าออกประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจลงตราให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ICAO ที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานนี้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงานและผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและการจัดการจราจรในพื้นที่โดยรอบ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งรูปแบบของงานจะเป็นการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ รวมถึงจะมีการจัดแสดง นิทรรศการและการจัดแสดงการบินสาธิตของอากาศยานไร้คนขับ และคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน จากผู้แทนประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานดังกล่าว ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 721 ล้านบาท จากเงินรายได้ของ กพท.
ทั้งนี้ ในการจัดงานข้างต้น ประเทศไทยและ ICAO จะต้องจัดทำร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026 (ร่างความตกลงฯ) ขึ้น เพื่อกำหนดเงื่อนไขและหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประเทศไทยและ ICAO
“การจัดงาน AAM 2026 จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น (1) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) สำหรับอากาศยาน รูปแบบใหม่ของภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในการลงทุนในประเทศไทย ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานรูปแบบใหม่และอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (2) ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวทางของ ICAO และมาตรฐานสากล (3) เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง กับบริบทของประเทศไทย” นางสาวพลอยทะเล กล่าว