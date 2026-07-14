ครม.สลับ “โชติกา” นั่งอธิบดี สวธ. ตั้งชุดใหม่ กก.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ-จัดระบบการจราจรทางบก

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.แต่งตั้ง “โชติกา” สลับขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โยกคนเก่านั่งรองปลัด พร้อมตั้ง กก.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ กก.จัดระบบการจราจรทางบก ใหม่หลังชุดเก่าครบวาระ
วันนี้ (14 ก.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประจำวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 1. กรณีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย ดังนี้ (1) นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม (2) นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 2. กรณีการต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง นายพนมบุตร จันทรโชติ ตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570
เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รวม 8 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้ 1. นายศรัณย์ โปษยะจินดา ประธานกรรมการ 2. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายพิชัย สนแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายสรุจ ทิพเสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. นางสุดคนึง ขัมภรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (กระทรวงคมนาคม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จำนวน 6 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้ 1. พลตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ด้านการวางแผนจราจร 2. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ด้านวิศวกรรมจราจร 3. นายวิจารย์ สิมาฉายา ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4. นายรุธิร์ พนมยงค์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 5. นางปานทิพย์ ศรีพิมล ด้านเศรษฐกิจการคลัง 6. นางวรรณพร พรประภา ด้านการผังเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว