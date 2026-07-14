พณ.ยกระดับมาตรฐานสากลชั่งตวงวัดไทย-จีน เร่งปราบเครื่องชั่งผิด กม.บนออนไลน์ หนุนการค้าเป็นธรรม

รองโฆษกรัฐบาล เผย พาณิชย์ยกระดับมาตรฐานชั่งตวงวัดไทย-จีน เร่งปราบเครื่องชั่งผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หนุนการค้าเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
วันนี้ (14 ก.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านชั่งตวงวัดระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านมาตรฐานการชั่งตวงวัด ป้องกันการจำหน่ายเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างสองประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งยกระดับระบบชั่งตวงวัดของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านระบบกำกับดูแล องค์ความรู้ทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนการตรวจสอบให้ความเห็นชอบต้นแบบ (Type Approval Process) รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชั่งตวงวัดจากจีน พัฒนาความร่วมมือด้านการยอมรับร่วมใบรับรองตามระบบขององค์การชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (OIML) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนรายงานผลการทดสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดของไทย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองประเทศจะจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group) และกำหนดผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมในประเด็นที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ไทยได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของจีน เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดประเภทใหม่ที่มีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดอุปสรรคทางเทคนิค และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานสินค้าของไทยในตลาดระหว่างประเทศ
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านชั่งตวงวัดของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการค้าโลก ควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในระยะยาว