พณ.เร่งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในตลาดจีน ทำ MOU ร่วมมือทั้งในประเทศ–แพลตฟอร์มออนไลน์

รองโฆษกรัฐบาล เผย พาณิชย์เร่งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการไทยในตลาดจีน จัดทำ MOU เชื่อมความร่วมมือทั้งตลาดภายในประเทศ–แพลตฟอร์มออนไลน์
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม เพื่อเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดจีนและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนอย่างเป็นรูปธรรม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีเป้าหมายจัดทำกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยกับจีน เพื่อพัฒนาการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ ทั้งการคุ้มครองสิทธิในตลาดภายในประเทศและการรับมือการละเมิดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การอำนวยความสะดวกในการบังคับใช้สิทธิ และการฝึกอบรมรวมถึงพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองเจ้าของสิทธิและการดำเนินการต่อสินค้าหรือบริการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมบทบาทเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการประสานความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นที่ได้รับความคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของจีนแล้ว ควบคู่กับการใช้สิทธิและดำเนินการตามกฎหมายโดยภาคเอกชนเจ้าของสิทธิเอง
ทั้งสองฝ่ายจะกำหนดหน่วยงานระดับกรมเป็นผู้ประสานงานหลัก และสามารถจัดการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นจากการดำเนินความร่วมมือ ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามความเหมาะสม โดยการดำเนินกิจกรรมจะเป็นไปตามความพร้อมด้านงบประมาณ ทรัพยากร กฎหมาย และกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นกรอบแสดงเจตจำนงร่วมกันและไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาและไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
“รัฐบาลมุ่งยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนและช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยลดความเสียหายจากการละเมิด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจ และสนับสนุนให้สินค้า นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของไทยสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างเป็นธรรม” นางสาวลลิดา กล่าว