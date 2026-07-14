ครม.เคาะสูตรใหม่ “CARE” คำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคม ลดเหลื่อมล้ำ-เป็นธรรมทุกกลุ่ม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ร่างกฎกระทรวงสูตรใหม่ “CARE” ครม.ผ่านความเห็นชอบแล้ว คำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ-เป็นธรรมทุกกลุ่ม
วันนี้ (14ก.ค.) ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคม ให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ หลักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพปัจจุบัน คำนวณเงินบำนาญจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ซึ่งทำให้ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนที่ค่าจ้างลดลงในช่วงท้ายของการทำงาน หรือผู้ที่เปลี่ยนไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพเป็น สูตร CARE (Career Average Revalued Earnings) โดยนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนในแต่ละเดือน มาปรับมูลค่าเงินให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อน แล้วจึงนำมาเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่นำส่งเงินสมทบ เพื่อให้เงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบตลอดอายุการทำงานได้อย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ก่อนแล้ว จะไม่ได้รับเงินบำนาญลดลง และผู้ที่จะเกิดสิทธิรับเงินบำนาญภายใน 5 ปีแรกนับจากกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ หากคำนวณแล้วสูตรเดิมได้มากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการชดเชยส่วนต่างให้เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ แถลงเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนเกษียณ และสำนักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนมีความเจ้าใจมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ได้มีข้อเสนอจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เสนอให้กระทรวงแรงงานจัดทำแผนรองรับด้านสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วย เพื่อความยั่งยืนทางการคลังของรัฐต่อไป