“รมว.กลาโหม” กระชับสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์ หนุนความร่วมมือความมั่นคง ยกระดับสู่ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา”

“พล.ท.อดุลย์” เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ยกระดับสู่ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา” พร้อมเร่ง MOU ด้านกลาโหม เพิ่มความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนใต้ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมกัน
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ดาโต๊ะ เซอรี โมฮาเหม็ด คาลิด บิน นอร์ดิน (Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13–14 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง พร้อมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา”
การเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ภายหลังการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue เมื่อปลาย พ.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศมาเลเซียและร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทุกระดับ
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่การเป็น “พันธมิตรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน” โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งมีกำหนดลงนามร่วมกันในห้วงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 57 ปลายปีนี้
สำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายไทยเน้นย้ำความสำคัญของการสกัดกั้นการใช้พื้นที่ข้ามพรมแดนเพื่อก่อเหตุความรุนแรง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มช่องทางการประสานงานแบบ “ทหารต่อทหาร” (Military-to-Military) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในพื้นที่
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพร่วม โดยเฉพาะการต่อยอดความสำเร็จในการผลิตรถยานเกราะล้อยาง First Win และการแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานร่วมกับบริษัท Aircraft Inspection, Repair & Overhaul Depot (AIROD) ของมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท National Aerospace and Defence Industries (NADI) ที่มีบทบาทเด่นในการซ่อมบำรุง และการตรวจสอบยุทโธปกรณ์หลัก โดยเฉพาะอากาศยาน ให้แก่ภาคเอกชนและกองทัพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของภูมิภาค
พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังยืนยันการผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาเซียน รวมถึงการประสานนโยบายเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมไซเบอร์ การหลอกลวงทางออนไลน์ และปัญหามลพิษข้ามพรมแดน
การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้มาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซีย ที่จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน