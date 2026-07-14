เมืองพัทยาติดตั้ง “Smart Crossing” เพิ่มความปลอดภัยคนเดินเท้า ชูแนวคิด Smart City ที่ประชาชนสัมผัสได้

เมืองพัทยาเดินหน้าพัฒนา “ทางข้ามอัจฉริยะ” หรือ Smart Crossing ในหลายพื้นที่สำคัญของเมือง เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้าและนักท่องเที่ยว ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความมั่นใจในการใช้พื้นที่สาธารณะ
นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของเมืองท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากตลอดทั้งปี
ระบบ Smart Crossing ประกอบด้วยไฟ LED ฝังพื้นบริเวณทางม้าลาย ไฟสัญญาณกระพริบเตือนผู้ขับขี่ และป้ายสัญญาณเตือนที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นและการรับรู้เมื่อมีคนกำลังข้ามถนน ขณะที่บางจุดมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถสั่งการให้ระบบไฟและสัญญาณเตือนทำงานอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งานทางข้าม ช่วยให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นคนเดินเท้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีทัศนวิสัยจำกัด
สำหรับเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก ความปลอดภัยของคนเดินเท้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการจราจร แต่ยังเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต ภาพลักษณ์ของเมือง และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
สิ่งที่น่าสนใจคือ Smart Crossing ของเมืองพัทยา ไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ยาก แต่เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนใช้งานอยู่ทุกวัน สะท้อนแนวคิดของเมืองอัจฉริยะที่ไม่ได้วัดจากความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายเมืองทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้ามากขึ้น ขณะที่เมืองพัทยากำลังแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาจเริ่มต้นจากรายละเอียดเล็กๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างแท้จริง
จากทางม้าลายแบบดั้งเดิมสู่ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ Smart Crossing จึงไม่ใช่เพียงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มเติมบนท้องถนน แต่เป็นอีกหนึ่งก้าวของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม