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เมืองพัทยาติดตั้ง “Smart Crossing” เพิ่มความปลอดภัยคนเดินเท้า ชูแนวคิด Smart City ที่ประชาชนสัมผัสได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมืองพัทยาเดินหน้าพัฒนา “ทางข้ามอัจฉริยะ” หรือ Smart Crossing ในหลายพื้นที่สำคัญของเมือง เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้าและนักท่องเที่ยว ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความมั่นใจในการใช้พื้นที่สาธารณะ


นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของเมืองท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากตลอดทั้งปี
ระบบ Smart Crossing ประกอบด้วยไฟ LED ฝังพื้นบริเวณทางม้าลาย ไฟสัญญาณกระพริบเตือนผู้ขับขี่ และป้ายสัญญาณเตือนที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นและการรับรู้เมื่อมีคนกำลังข้ามถนน ขณะที่บางจุดมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถสั่งการให้ระบบไฟและสัญญาณเตือนทำงานอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งานทางข้าม ช่วยให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นคนเดินเท้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีทัศนวิสัยจำกัด


สำหรับเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก ความปลอดภัยของคนเดินเท้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการจราจร แต่ยังเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต ภาพลักษณ์ของเมือง และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สิ่งที่น่าสนใจคือ Smart Crossing ของเมืองพัทยา ไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ยาก แต่เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนใช้งานอยู่ทุกวัน สะท้อนแนวคิดของเมืองอัจฉริยะที่ไม่ได้วัดจากความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายเมืองทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้ามากขึ้น ขณะที่เมืองพัทยากำลังแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาจเริ่มต้นจากรายละเอียดเล็กๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างแท้จริง

จากทางม้าลายแบบดั้งเดิมสู่ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ Smart Crossing จึงไม่ใช่เพียงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มเติมบนท้องถนน แต่เป็นอีกหนึ่งก้าวของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม










เมืองพัทยาติดตั้ง “Smart Crossing” เพิ่มความปลอดภัยคนเดินเท้า ชูแนวคิด Smart City ที่ประชาชนสัมผัสได้
เมืองพัทยาติดตั้ง “Smart Crossing” เพิ่มความปลอดภัยคนเดินเท้า ชูแนวคิด Smart City ที่ประชาชนสัมผัสได้
เมืองพัทยาติดตั้ง “Smart Crossing” เพิ่มความปลอดภัยคนเดินเท้า ชูแนวคิด Smart City ที่ประชาชนสัมผัสได้
เมืองพัทยาติดตั้ง “Smart Crossing” เพิ่มความปลอดภัยคนเดินเท้า ชูแนวคิด Smart City ที่ประชาชนสัมผัสได้
เมืองพัทยาติดตั้ง “Smart Crossing” เพิ่มความปลอดภัยคนเดินเท้า ชูแนวคิด Smart City ที่ประชาชนสัมผัสได้
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