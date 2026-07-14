กมธ.ป.ป.ช.ลุยสอบโกงสอบท้องถิ่น ขีดเส้นสถ.แจงสัปดาห์นี้ จี้ฟัน 6 พันคนมีเอี่ยวอย่ารอแต่นายกฯสั่ง

กมธ.ป.ป.ช. เดินหน้าสอบทุจริตสอบท้องถิ่น ขีดเส้นตายเรียก สถ. ชี้แจงสัปดาห์นี้ หลังถูกโยงแทรกแซง จี้เอาผิดผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 ราย ติงคนมีอำนาจไม่เอาออกจากราชการ ต้องรอแต่นายกฯสั่ง
เมื่อวันที่ (14 กรกฎาคม) นายอาสพนธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ( กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในรายการมองรัฐสภา กรณีปัญหาทุจริตสอบข้าราชการทอ้งถิ่นทั่วประเทศ ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ตอนหนึ่งว่า คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.มีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการทุจริตและป้องกันไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต เวลานี้อยู่ในชั้นของการหาข้อเท็จจริงของกรรมาธิการเพื่อให้คนที่มีส่วนในการโกงทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องมารับโทษ ไม่ว่าจะทางวินัย หรือ ทางอาญา ทุกคนที่กระทำผิด ก็ต้องมารับโทษ ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ที่ผ่านมา ทางกรรมาธิการฯได้ติดตามการทำงานของทุกท่าน ทุกหน่วยงาน เพราะในสังคมยังคลางแคลงใจ จึงมีหลายคำถามเกิดขึ้น และอยากจะได้คำตอบ ทางคณะกรรมาธิการฯจึงติดตามและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้นำข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนมาแถลงให้ทราบว่า ผลเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการป้องกัน ถึงเราจะปราบแล้ว แต่เรื่องของการสอบไม่ช้าก็จะต้องเกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะ 2-3 ปีข้างหน้า ดังนั้นจะทำอย่างไรให้การสอบท้องถิ่นต่อไปจะไม่มีเรื่องของการทุจริต การโกงการสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นอีก
ประธาน กมธ. ป.ป.ช. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องม่ให้ข้อมูล ทุกหน่วยงานมาหมด มีเพียง ประธาน กสถ. ที่ไม่ได้มา ทั้งที่เราตั้งใจจะสอบถามข้อเท็จจริงจากกรมส่งเสริมท้องถิ่นเพิ่มเติม แต่ทางผู้มาชี้แจงแจ้งว่าต้องไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงเป็นที่มาว่า กรรมาธิการ ป.ป.ช.ไม่สามารถสอบถามข้อมูลจากกรมท้องถิ่นได้ จึงจะเชิญมาให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการ ป.ป.ช.ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมาธิการฯก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการองค์การต่อต้านคอรัปชั่ปประเทศไทย ทั้งนี้ก่อนเริ่มประชุม ตนได้แจ้งให้ทุกท่านที่เข้าประชุมซึ่งในกรรมาธิการฯมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ให้สอบถามข้อเท็จจริงได้หมด อะไรที่สงสัยให้ถาม เพราะวันนี้ สังคมอยากจะรู้อะไร อยากจะได้ข้อเท็จจริงจากกรรมาธิการฯ ก็ให้ถามเต็มที่
“โดยที่ประชุมใช้เวลาในการถามไป 3 ชั่วโมง ทาง มศว.ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง โดยอธิการบดี มศว.ได้แจ้งในที่ประชุมกรรมาธิการฯว่า ได้มอบอำนาจขาดให้กับสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการและยื่นประมูล เพื่อขอให้ได้งานการสอบท้องถิ่น รวมทั้งการเซ็นสัญญา อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ผู้อำนวยการ สทศ. ถามไปถามมาทราบว่า ทาง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้มีการไปจ้างช่วงบริษัทเอกชนในการพิมพ์และตรวจข้อสอบ ในการใช้เครื่องมือในการตรวจข้อสอบ จึงได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในการไปจ้างช่วงบริษัทเอกชน จำนวน 30 ล้านบาท ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างที่ถูกต้องหรือไม่ และมีการกำหนดไว้ใน TOR หรือไม่ ซึ่งในตอนนั้นทาง ผอ.สทศ. ได้ชี้แจงว่า ได้แจ้งเรื่องนี้ให้ทาง สถ. รับทราบแล้ว แต่ทางคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้รับคำยืนยันในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจึงขอเอกสารเพิ่มเติม
ส่วนประเด็นสำคัญก็คือ เมื่อสอบถามถึงเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ มศว.ซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการฯได้ถามอธิการบดี มศว.ได้มอบให้รองอธิการบดี ซึ่งเป็นประธานในการสอบข้อเท็จจริงตอบในที่ประชุมฯ รองอธิการบีดีตอบชัดเจนว่ามีการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งทางตนได้ถามว่า ผู้ว่าจ้างคือใคร รองอธิการบดียิ้ม หัวเราะ ตนถึงได้พูดว่า ผู้ว่าจ้างคือ สถ.ใช่หรือไม่ รองอธิการบดีตอบว่า ใช่ หลังจากนั้นทางกรรมาธิการฯสอบถามเพิ่มเติมว่า แทรกแซงอย่างไร และผู้ว่าจ้าง สถ.มาติดต่อใครใน มศว. ทางผู้อำนวย สทศ.ของ มศว. ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า รายละเอียดส่วนนี้ได้ให้ปากคำใน ป.ป.ช.แล้ว อย่งไรก็ตามในการประชุมได้เชิญ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร มาร่วมประชุมด้วย โดยนายคงกฤษ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า การให้ข้อเท็จจริงในชั้นกรรมาธิการป.ป.ช.ระหว่าง มศว.กับ สถ.ไม่ตรงกัน ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการฯ จึงจำเป็นต้องมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ และต้องการความชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบ
สำหรับประเด็นแฟลชไดรฟ์ ทางผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา บอกว่า ใน TOR ระบุว่าให้ทำแฟลชไดรฟ์แค่ 1 ชุด แต่ว่าทางผู้รับจ้างทำ 2 ชุด เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งทาง ผอ.ก็ส่งไปให้ผู้ว่าจ้างคือ สถ.แต่ประธาน กสถ.มอบให้ สถ.เป็นผู้รับ ทั้งนี้ ทางกรรมาธิการฯรอเอกสาร TOR และสัญญาจาก สถ. ซึ่งสัปดาห์นี้จะได้ เมื่อทาง ผอ.แจ้งว่าทำแฟลซไดรฟ์ไว้ 2 ชุด คือชุดที่เก็บไว้ที่ มศว. และชุดที่เก็บไว้ที่ สถ. ในการสอบท้องถิ่นครั้งนี้มี 10 สนามสอบทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นแต่ละสนามสอบก็จะมีแฟลชไดรฟ์อย่างละชุด ทั้ง 10 สนามก็จะมีแฟลชไดรฟ์ 10 อัน เพราะฉะนั้น 10 อันนี้จะอยู่ในมือของผู้ว่าจ้าง อีก 10 อันจะอยู่ในมือของ มศว. แล้วแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในมือ มศว. ขณะนี้อยู่ในความครอบครองของ ป.ป.ช. พร้อมเอกสารกระดาษคำตอบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่มีการแก้ไขแต่ในการประกาศผู้สอบผ่าน เป็นแฟลชไดรฟ์อยู่ในความรับผิดชอบของ สถ. หลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบแฟลชไดรฟ์ทั้ง 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ให้ สถ. แล้ว สถ. ไปตรวจ อันนี้ที่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบได้ชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการ
“เรื่องแฟลซไดร์ฟ์ สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเข้าไปแก้ไข หรือทำอะไรตอนไหน เพราะมี digital signature ซึ่งระบุด้วยว่าแก้ไขไฟล์ครั้งสุดท้ายวันไหน เวลาไหนด้วย เพราะฉะนั้นมันรู้หมดใครจะเข้าไปทำอะไร และเรื่องนี้เรารู้ว่าการทุจริตเกิดขึ้นในขั้นตอนไหน และเรารู้ว่าข้อมูลทั้งแฟลชไดรฟ์เอกสารที่ไม่มีการแก้ไข อยู่ในมือ ป.ป.ช. เพราะฉะนั้นหากเราอยากตรวจสอบข้อเท็จจริงก็อยู่ที่ ป.ป.ช. หมดแล้ว ผมว่าวันนี้ไม่ได้ซับซ้อน แต่คำถามสังคมคือ นอกจากข้าราชการระดับผอ. และที่ถูกกล่าวหาคือ อธิบดี สถ.จะมีคนที่อยู่ข้างบนอีกไม และคนที่อยู่ข้างล่าง พวกนายหน้าที่กระจายทั่วประเทศทำอย่างไร ที่ผ่านมาพบว่ามีการทุจริตหรือการโกงเกือบ 6,000 ราย แต่วันนี้เกือบ 6,000 ราย ยังรับราชการอยู่ ทำไมถึงไม่ให้หยุดปฏิบัติการ พักงาน หรือออกจากราชการไว้ก่อน อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ซึ่งผมเอง ก็มีความสงสัยเรื่องนี้เช่นกัน ทำไมถึงไม่ทำอะไรเลย ทำไมถึงจะต้องมารอให้นายกรัฐมนตรีสั่งทุกเรื่อง ในเมื่อมันเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านแท้ๆ วันนี้ปัญหาสังคมไทยที่มันเกิดขึ้นมาก เกิดจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจไม่รู้จักบังคับใช้กฎหมาย แล้วต้องไปตามจี้ทุกเรื่อง วันนี้พวกเราไม่ต้องมาตามจี้พวกนี้ หากเขาทำงานในหน้าที่ของเขาตรงไปตรงมา คนที่ทุจริต คนที่โกงเกือบ 6,000 คน ก็ให้เขาออก ศาลปกครองสูงสุดท่านมีคำวินิจฉัยไปแล้ว ยุติไปแล้ว ท่านมีอำนาจหน้าที่ทำไมท่านไม่ทำ ถ้าเกรงว่าจะไปฟ้องศาลปกครอง ทางศาลก็มีแนวทางคำวินิจฉัยแล้ว วันนี้เราไม่ได้อยากได้คนระดับอธิบดีหรืออะไร ใครที่มันอยู่สูงกว่านั้น หากทำทุจริต ทำผิด ก็ต้องมารับโทษ ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย” นายอาสพนธ์ กล่าว
ประธาน กมธ. ป.ป.ช. กล่าวด้วยว่า แม้สภาผู้แทนราษฎรจะปิดสมัยประชุม แต่การทำหน้าที่ของคณะ กมธ.ป.ป.ช.ยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุด เพื่อให้ทุกเรื่องร้องเรียนได้รับการพิจารณาและติดตามตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะ กมธ.ป.ป.ช.ประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อติดตามข้อเท็จจริง พิจารณาเรื่องร้องเรียนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และ กมธ. ป.ป.ช.ยังลงพื้นที่และหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน .