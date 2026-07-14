รัฐบาลจับมือสมาคมภาพยนตร์สหรัฐฯ สร้างความเชื่อมั่น ดึงเม็ดเงินกองถ่ายเข้าไทย ครึ่งปีแรกทะลุ 4 พันล.

"ศุภจี" ตัวแทนรัฐบาลไทยจับมือสมาคมภาพยนตร์สหรัฐฯ (MPA) สร้างความเชื่อมั่น ดึงเม็ดเงินกองถ่ายโลกเข้าไทย เผยครึ่งปีแรก 69 โกยรายได้ทะลุ 4,000 ล้านบาท
วันนี้ (14 ก.ค. 2569) เวลา 13.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือกับสมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (Motion Picture Association : MPA) โดย คุณอุรมิลา เวนูโกปาลัน (Urmila Venugopalan) ประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งบินตรงจากแคลิฟอร์เนีย เข้าเยี่ยมคาราวะรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
การพบเพื่อหารือกันในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในฐานะแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก ซึ่งปัจจุบันสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่นำภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ตอกย้ำถึงมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Cash Rebate) ที่ปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์คืนเงินจาก 25% เป็นสูงสุดถึง 30% เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายจากทั่วโลก ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน ซี่งถือเป็นเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้รับฟังมุมมองเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนของค่ายหนังยักษ์ใหญ่ระดับฮอลลีวูด
จากมาตรการเชิงรุกดังกล่าวของรัฐบาล ส่งผลให้สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปี 2569 (ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน) ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า มีกองถ่ายต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในไทยแล้วรวมทั้งสิ้น 302 เรื่อง คาดการณ์สร้างเม็ดเงินลงทุนในประเทศสูงกว่า 4,025 ล้านบาท เมื่อเจาะลึกกลุ่มประเทศที่เข้ามาลงทุนถ่ายทำสูงสุด 5 อันดับแรก พบว่า สหรัฐอเมริกา ครองแชมป์อันดับ 1 ทั้งในแง่จำนวนเรื่องและเม็ดเงินลงทุนอย่างท่วมท้น โดยสหรัฐอเมริกาเข้ามาถ่ายทำ 23 เรื่อง สร้างรายได้สูงถึง 1,543 ล้านบาท รองลงมา คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง , สาธารณรัฐฟินแลนด์ , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามลำดับ
สำหรับประเภทของคอนเทนต์ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย มีการกระจายตัวหลากหลายรูปแบบ โดยกลุ่ม "ภาพยนตร์เรื่องยาว" (อาทิ ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Creator, Meg 2, Jurassic World Rebirth หรือซีรีส์ชื่อดังอย่าง The White Lotus, Alien: Earth เป็นต้น) สามารถทำรายได้ให้ประเทศสูงที่สุด
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยืนยันความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับพันธมิตรระดับสากลอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน และปักหมุดหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกอย่างยั่งยืน