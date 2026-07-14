สธ.ไม่รีบย้ายผู้ป่วยไฟไหม้หลังครบ 72 ชม. ยึดดุลยพินิจแพทย์-ความปลอดภัย พิจารณาสิทธิ์รายบุคคล

รมว.สธ. ยันไม่รีบย้ายผู้ป่วยไฟไหม้หลังครบ 72 ชม. ยึดดุลยพินิจแพทย์-ความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมพิจารณาสิทธิ์เป็นรายบุคคล พร้อมประสานช่วยเหลือเต็มที่
วันที่ (14 กรกฎาคม 2569) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีญาติผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้กังวลว่า ผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้รุนแรงกว่า 60% จะต้องย้ายกลับไปรักษาตามสิทธิ์บัตรทอง หลังคาบ 72 ชั่วโมง ว่า ตามหลักสิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 72 ชั่วโมง และหลังครบ 72 ชั่วโมง จะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย แต่การส่งต่อ (รีเฟอร์) จะต้องผ่านการประเมินจากแพทย์เจ้าของไข้ และได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลปลายทาง โดยยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
นายพัฒนา กล่าวว่า ภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อคืนที่ผ่านมา (13 ก.ค.) ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ เพื่อวางระบบรองรับการส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิ์ รวมถึงพิจารณาสิทธิการรักษาอื่น ๆ เช่น ประกันของสถานประกอบการ ประกันส่วนบุคคล และสิทธิ์บัตรทอง ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล
เมื่อถามว่า ญาติผู้ป่วยจะสบายใจได้หรือไม่ หากผู้ป่วยยังมีอาการหนัก นายพัฒนา ยืนยันว่า การย้ายผู้ป่วยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแพทย์ประเมินแล้วว่าปลอดภัย ส่วนค่าใช้จ่ายหลังพ้น 72 ชั่วโมง จะพิจารณาตามสิทธิของแต่ละราย โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมประสานและช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ส่วนกรณีผู้ป่วยมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ จ.ลพบุรี แต่ยังไม่อยากย้ายกลับไป จะสามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเดิมรักษาอยู่ได้ใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ เผยว่า ขอไปดูในรายละเอียด ไม่ใช่แค่สิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ไหน ต้องดูด้วยว่าศักยภาพของโรงพยาบาลสามารถรองรับแผลขนาด 60% ได้หรือไม่ หากไม่สามารถรับได้กระทรวงสาธารณสุขจะไปดูแลผู้ป่วยในกรอบการดำเนินการ ไม่ว่าจะเรื่องของการย้ายสิทธิ์ก็จะเข้าไปดูแล