กกต.แจง 4 ผู้ร่วมเสวนาให้ถ้อยคำเป็นพยานคดีฮั้ว สว.แล้ว พร้อมนำข้อมูลประกอบสำนวน

กกต. เผย 4 ผู้ร่วมเสวนาให้การเป็นพยานในคดีฮั้วเลือกตั้ง สว. แล้ว ย้ำนำข้อมูลและคำให้การทั้งหมดเข้าสู่สำนวนเพื่อประกอบการพิจารณาชี้ขาดต่อไป
วันนี้(14ก.ค.)สำนักงาน กกต.ชี้แจง ความคืบหน้าในการพิจารณา คำร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย กำหนด โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากทุกฝ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย โดยในกรณีมีการจัดเวทีเสวนา “ครบรอบ 2 ปี การเลือก สว.” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ณ อาคารรัฐสภาว่า ผู้เข้าร่วมเสวนา 4 ราย คือ นายดิเรก พรสีมา นายธารินทร์ พันธุมัย นายสนั่นชัย ช่วยอุดมธนิกิจ และนายมนตรี เฉียบแหลม ได้ให้ข้อมูลและถ้อยคำในฐานะพยานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีฮั้วเลือกตั้งสว.แล้ว โดยจะพิจารณาข้อมูล คำให้การ และพยานหลักฐาน ของบุคคลดังกล่าวร่วมกับพยานหลักฐานอื่นทั้งหมดในสำนวน โดยยึดหลักข้อเท็จจริง กฎหมาย และความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเผยแพร่ผลการพิจารณาให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
กกต.แจง4 ผู้ร่วมเสวนาให้ถ้อยคำเป็นพยานคดีฮั้วสว.แล้ว พร้อมนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาสำนวน