"ศุภจี" แจงดราม่าข้าวแกงเป็นแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพ 40 บาทไม่ใช่ราคาสุดท้าย ย้อนฝ่ายค้านมีข้าวแกง 30 บาทก็ดีแล้ว

"ศุภจี" แจงดราม่าข้าวแกง ยังเป็นเพียงแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพ ให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกว่า 2 แสนร้านเปิดจำหน่าย โดยกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนลดต้นทุน 40 บาทไม่ใช่ราคาสุดท้าย มีทั้งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ไม่เป็นไร ย้อนฝ่ายค้าน มีข้าวแกง 30 บาทก็ดีแล้ว แต่ทำไมยังมีเสียงเรียกร้องให้พาณิชย์ดูแล
วันที่ 14 ก.ค.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นดราม่า แนวคิดเปิดจำหน่ายข้าวแกงราคาจานละ 40 บาทว่า การกระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดต้องการอยากจะช่วยประชาชน ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ซึ่งปกติแล้วต้นทุนของราคาข้าวแกง มีหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำมันอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่า วัตถุดิบ แก๊สหุงต้ม และค่าแรง จึงจะมีต้นทุนค่อนข้างมาก สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ สามารถดูแลได้ คือวัตถุดิบซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พยายามควบคุมเรื่องวัตถุดิบ สินค้าราคาพิเศษผ่านโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่อง ขณะที่กรมการค้าภายใน จะไปดูเรื่องการลดต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จึงมาดูว่าควรจะหาโครงการอะไรเพิ่มเติมมาช่วย ลดภาระประชาชน ดังนั้นจึงไปดูว่าในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการลงทะเบียนร้านค้าประมาณกว่า 2 แสนร้านค้า ถ้าเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้ามา ทำข้าวแกงราคาประหยัด โดยที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนในเรื่องของการไปลดต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง เพื่อที่จะสามารถให้ร้านค้าลงทะเบียน เป็นเมนูทางเลือกให้กับ คนเราที่มีรายได้ไม่มากนัก สามารถเข้าถึงได้ราคา 40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คุยกันวันนั้น แต่ไม่ใช่ราคาสุดท้าย ได้ราคาเหมาะสมระดับหนึ่ง แต่เมื่อสื่อนำเสนอข่าวออกไป มีคำแนะนำมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วย ก็ไม่เป็นไร ก็คงจะนำเรื่องนี้มาทบทวนและดูอีกทีว่า จะหาจุดเหมาะสมตรงไหน วันนี้ไม่ได้มีวาระจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมย้ำว่าเมื่อมีความคิดเห็นแตกต่างต้องขอรับฟัง ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ข้อสรุปอย่างไร ย้ำว่าเป็นเพียงแนวคิด
"เมื่อวานนี้เราเห็นการปะทะกันอีกครั้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน เราสังเกตว่าในวันเดียวกันราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ราคาทองลดลง ดังนั้นมีความวิกฤตผันผวนอยู่มากมาย สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ พยายามจะทำคือ ทำอย่างไร ที่จะดูแลค่าครองชีพของประชาชนให้มากที่สุดในทุกกลุ่ม คนที่ได้รับผลประโยชน์คือทุกคน คนที่อาจจะไม่เห็นค่าของเรื่องข้าวแกง ไม่เห็นมีความจำเป็น ก็ต้องยกกลุ่มนั้น ก็ต้องเข้าใจและฟัง แต่กลุ่มที่มีความต้องการก็มี หน้าที่ของเราคือต้องดูว่าจะทำอย่างไรให้มีโครงการสามารถตอบสนองได้ทั้งหมดในภาพรวม ราคาข้าวแกงมีต้นทุนหลายตัวที่เราดูคือวัตถุดิบ แต่ส่วนอื่นๆก็มีหลายกระทรวงดูแลต้องช่วยกันด ที่เราทำได้คือให้กรมการค้าภายในไปดูแลเรื่องวัตถุดิบ" นางศุภจี กล่าว
ส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีเนื่องจากมีข้าวแกงราคา 30 บาทอยู่แล้ว นางศุภจี ย้อนถามสื่อว่ามีหรือคะ อยู่ที่ไหน
"ถ้ามีก็น่ายินดี เป็นทางเลือกที่ดีอยู่แล้ว แต่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงมีเสียงเรียกร้องที่กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งเสียงเรียกร้องบอกว่าทำไมราคาพลังงานลดลงแต่ราคาข้าวแกงไม่ลดลงสักทีช่วยหน่อย เพราะเราต้องรับประทานข้าวแกงกันทุกวันในชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่ง เราก็ชี้แจงไปว่าจริงๆ แล้วราคาข้าวแกงมีหลายส่วน ที่เกี่ยวข้อง"นางศุภจี กล่าว