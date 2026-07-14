"กรวีร์" เห็นพ้องฝ่ายค้านตัดงบกลาง 1.2 หมื่นล้าน หากซ้ำซ้อนกู้เงินตาม พ.ร.ก.-โครงการอื่น

"กรวีร์" เห็นตรงฝ่ายค้านปรับลดงบกลาง 1.2 หมื่นล้าน หากซ้ำซ้อน พ.ร.ก.กู้เงิน-โครงการอื่น เผยตั้งอนุ กมธ. 7+1 คณะพิจารณาปรับลดงบให้มีประสิทธิภาพตามกรอบ TQD ลั่น มูลค่ากี่ร้อยล้าน ถ้าไม่ตอบโจทย์ประเทศก็ให้ตัดทิ้ง
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 แถลงถึงการตั้งอนุกรรมาธิการ ว่า ที่ประชุมได้มีมติตั้ง อนุกมธ. ขึ้นมา7+1 คณะ เพื่อที่จะลงลึกไปในงบประมาณของแต่ละกระทรวง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลาการพิจารณาในห้องกมธ.ใหญ่ โดยทั้ง 7 คณะประกอบไปด้วย 1. อนุกมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 2. อนุกมธ.ครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียน 3. อนุกมธ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4. คณะอนุกมธ.ท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5.อนุกมธ.จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และรัฐวิสาหกิจ 6.อนุกมธ.ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ7 อนุกมธ.แผนงานบูรณาการ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ และกองทุนในกำกับ และหลังจากที่อนุกมธ.ทั้ง 7 คณะ ทำงานไปได้ระยะหนึ่งก็จะตั้งคณะที่ 8 อนุกมธ.ข้อสังเกต
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า การทำงานของคณะอนุกมธ.ได้มีการวางกรอบ ไม่เกิน 30 วัน เพื่อให้ทั้ง 7 คณะอนุฯได้พิจารณารายละเอียด ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มีการกำหนดกรอบใหญ่ คือ TQD โดย T คือ target (ทาเกจ) มุ่งเน้นให้ การพิจารณางบประมาณตอบโจทย์ตรงเป้าต่อภารกิจต่างๆ ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และตรงเป้าในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตรงเป้าในการทำภารกิจสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ , Q คือ Quality (ควอลิตี้ )คำนึงถึงจำนวนปริมาณ ในการใช้ งบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และภารกิจในปัจจุบัน เรื่องไหนที่จำเป็นปรับลดได้ เช่นจำนวนของคุรุภัณฑ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ หรือจำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ หากมีการปรับลดได้ก็ขอให้ปรับลด เพื่อให้ ประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด , D คือ Duration(ดูเรชั่น) ระยะเวลาได้คุยกันว่า สิ่งของต่างๆในครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ยานพาหนะ จะพิจารณาในการยืดอายุการใช้งานให้ยาวขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก็จะยืดเวลาของการใช้งานของหน่วยงานต่างๆให้มากขึ้นด้วย
นายกรวีร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการพิจารณาว่า ให้อนุกมธ.พิจารณาตามกรอบภารกิจสำคัญของรัฐบาล นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ถ้าหน่วยงานไหนมีการเสนองบประมาณที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นก็สามารถพิจารณาปรับลดโครงการได้ เป็นรายโครงการ ไม่ใช่เป็นการปรับลดยอดล่ำซำ เช่นในปีที่ผ่านมาอาจมีบางหน่วยงานขอปรับลดเป็นก้อนแล้วให้หน่วยงานเกลี่ยงบประมาณเอาเอง หรือบางครั้งมีการปรับลดโดยพิจารณาเป็นรายเปอร์เซ็นต์ แล้วให้หน่วยงานไปพิจารณาเองว่าจะปรับอย่างไร
"การปรับครั้งนี้จะไม่ได้ปรับลอยๆ แต่ดูถึงความจำเป็นโครงการไหนที่ไม่จำเป็นจะมีมูลค่ากี่ร้อยล้านบาทก็แล้วแต่ ถ้าไม่ตอบโจทย์ประเทศก็ให้ตัดทิ้งทั้งโครงการ ดังนั้นการปรับลดโครงการลักษณะแบบนี้ จะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของกมธ.งบฯได้ว่าเป็นการปรับลดงบแบบตรงไปตรงมาหรือไม่ หรือปรับเพื่อช่วยการเมือง หรือสนับสนุนกลุ่มการเมืองใดเป็นพิเศษหรือไม่ การพิจารณาแบบนี้จะทำให้ การพิจารณาปรับลดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบติดตามการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าโครงการไหนที่ถูกปรับลดออกไป "นายกรวีร์ กล่าว
โฆษกกมธ.งบฯ กล่าวต่อว่า ปกติคณะอนุกมธ.จะมีการเข้ามารายงานต่อที่ประชุมกมธ.ห้องใหญ่หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้ว แต่ครั้งนี้จะให้อนุกมธ.เข้ามารายงานต่อกมธ.ห้องใหญ่ บ่อยขึ้นหรือทุก 15 วัน เพื่อที่จะดูว่าเจอปัญหาและอุปสรรคในเรื่องใดต่อการทำงานหรือไม่ เพื่อที่จะให้มีมติหรือแนวทาง ช่วยกันในการช่วยกันพิจารณาปรับลด และแก้ไขปัญหาการทำงานการของอนุกมธ.ต่อไป
ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะตัดงบกลาง 12,000 ล้านบาท ที่มีความซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)กู้เงิน 4 แสนล้านบาทนั้น นายกรวีร์ กล่าวว่า ต้องมาดูกันเพราะในการพิจารณาของกมธ.ฯดูถึงความจำเป็นเป็นหลัก หากโครงการไหนที่ซ้ำซ้อน คิดว่าทุกพรรคยินดี เพื่อจะให้การใช้งบประมาณปีนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นถ้างบไหนที่เป็นงบกลาง และซ้ำซ้อนกับเงินกู้หรือซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น เราก็มีเจตนาเดียวกันคือปรับลด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด