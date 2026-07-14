"พัฒนา" รับ “ดร.วิน” เคยเป็นคณะทำงาน รมว.สธ.แต่ไม่รู้จักส่วนตัว เปิดทางสอบโกงท้องถิ่นเต็มที่

"พัฒนา" รับ “ดร.วิน” เคยเป็นคณะทำงาน รมว.สธ.สมัยตนดำรงตำแหน่งช่วงเดือน ต.ค.68 แต่ไม่รู้จักส่วนตัว เผยมีคนแนะนำมาร่วมงาน ขอให้เจ้าหน้าที่สอบทุจริตท้องถิ่นเต็มที่ ไม่มีแทรกแซง
วันที่ 14 ก.ค.นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณี นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ ดร.วิน ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพัฒนาว่า เคยเป็นคณะทำงานเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2568 ส่วนตัวตนเองไม่ได้รู้จักกับนายวินมาก่อน เพราะทีมงานได้มาแจ้งว่า นายวินเคยมาทำงานในหลายส่วน เคยเป็นคณะกรรมการต่างๆ จึงมีการแนะนำกัน ก่อนจะต่อว่า ที่ผ่านมาในรัฐบาลที่แล้วมีระยะเวลาสั้น เกิดเหตุการณ์หลายอย่าง เคยเจอกันครั้งเดียวตอนที่มาแนะนำตัว
ส่วนจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลในการเป็นคณะทำงานหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา มีการหละหลวมจนกระทบต่อรัฐมนตรี นายพัฒนากล่าวว่า ที่ผ่านมาการประเมินผู้ที่มาเป็นคณะทำงาน ก็จะต้องมีความรัดกุมมากขึ้น และยืนยันว่ากับกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น สามารถสอบสวนได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักกัน คนอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี รวมถึงทีมงานอื่นๆ จากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างเต็มที่ จะไม่มีการแทรกแซง และขอความสบายใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงอย่างแน่นอน