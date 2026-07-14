"เสธ.ปูด้วง" หัวเราะกระแสข่าวนั่งเลขาฯ สมช. ชี้เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชา พร้อมไปทุกที่

เสธ.ทบ.หัวเราะ หลังมีกระแสข่าวจ่อนั่งเลขาฯ สมช. บอก การโยกย้ายเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชา ลั่น พร้อมไปทุกที่
วันที่ 14 ก.ค.พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปีว่าอาจมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. โดยได้แต่หัวเราะ พร้อมกล่าวต่อว่า ไปเอามาจากไหน
เมื่อถามย้ำว่ากระแสข่าวดังกล่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่ พลเอกชัยพฤกษ์ ระบุว่า ว่าไปเรื่อย เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาเขา
ส่วนจากกระแสข่าวไม่ได้เป็นเพราะโผทหารมีปัญหาใช่หรือไม่ เสนาธิการทหารบก ยืนยันว่า ทำงานอย่างเดียวไม่มีปัญหา และพร้อมไปทุกที่