ปธ.สอบวินัยทุจริตท้องถิ่นเผยเพิ่งเริ่มกระบวนการ ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบ ย้ำทำตามกรอบ 120 วัน

อธิบดี ปภ.แจงเพิ่งเริ่มกระบวนการตรวจสอบวินัยร้ายแรง โกงสอบท้องถิ่น บอกต้องดูผลสอบข้อเท็จจริงประกอบ ย้ำทำตามกรอบกฎหมายภายใน 120 วัน
วันที่ 14 ก.ค.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ให้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้มอบหมายในด้านใดเป็นพิเศษเพราะทุกอย่าง
เป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้ว ว่าต้องทำภายใน 120 วัน
ส่วนความคืบหน้าของการตรวจสอบ นั้น ขณะนี้ เพิ่งเริ่มสอบ โดยต้องไปดูว่าผลสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และยังไม่ได้ รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ส่วนจะมีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้น นายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการ เป็นข้อกฎหมายของแต่ละที่ คนละเรื่องกัน