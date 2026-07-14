“เนเน่” เข้าทำเนียบฯ พบนายกฯ รัฐบาลพร้อมหนุนค่าใช้จ่ายลุยเวที AGT เชิญชวนคนไทยร่วมโหวต ดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทย

“น้องเนเน่” พบ “นายกฯหนู” โชว์เพลงซมซาน นายกฯ-รมต.จับไมค์ร่วมร้อง ก่อนเล่นเพลง Zombie กระหึ่ม "สุรศักดิ์" เผยรัฐบาลพร้อมหนุนเดินหน้าสู้ศึกเวทีระดับโลก America’s Got Talent พร้อมสนับสนุนทุกด้าน รวมถึงค่าใช้จ่าย เชิญชวนคนไทยร่วมโหวต เตรียมดันเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ไทย พร้อมหัวเราะตอบกระแสกัมพูชาอ้างเป็นคนกัมพูชา ย้ำชัด “น้องอยู่ภูเก็ต”
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม ที่บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าพบนายกฯเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของ น.ส.รัตติกานต์ อำลอย หรือ เนเน่ รอยัล ศิลปินเยาวชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนา ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลก ในรายการ American's Got Talent
โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน นายนิกร โสมกลาง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับชมด้วย
น้องเนเน่ ได้โชว์ร้องเพลงซมซาน ของศิลปินเสก โลโซ มีนายกฯและรัฐมนตรีโยกตามจังหวะเพลงและปรบมือตาม ก่อนที่นายกฯจะหยิบไมโครโฟนยื่นให้นายยศชนันร่วมร้องเพลง เมื่อนายยศชนันร้องเพลงไปช่วงหนึ่ง ได้ยื่นไมค์ให้นายกฯร้องเพลงต่อ โดยนายกฯร้องท่อนหนึ่งว่า “อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา เหมือนดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคน” จากนั้นนายกฯได้ส่งไมค์ต่อให้นายจุลพันธ์ร้องเพลง เมื่อนายจุลพันธ์ร้องเพลงเสร็จ ได้ยื่นไมค์ให้นายประเสริฐร้องต่อ ซึ่งนายประเสริฐระบุว่าเป็นแฟนคลับน้องเนเน่ด้วย จากนั้นนายกฯได้หยิบไมค์ให้ นายนิกร ร้องเพลงเป็นคนต่อไป
เมื่อจบเพลงซมซาน น้องเนเน่ ยังได้โชว์เพลง zombie ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้แข่งรอบแรกในรายการ America’s Got Talent ซีซัน 21 ซึ่งนายกฯและรัฐมนตรี ยืนรับชมการแสดงจนจบ ก่อนที่นายกฯได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจสู่การแข่งขันในรอบต่อไป พร้อมกล่าวชื่นชมในความสามารถ ความมุ่งมั่น ความทุ่มเทที่นำพาศักยภาพของเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ และพร้อมสนับสนุน
ต่อมานายสุรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นความตั้งใจของนายกฯ หลังจากเห็นคลิปการประกวดของน้องเนเน่ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย พอเห็นว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศก็รีบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปดูว่าจะมีวิธีช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้องเนเน่ในด้านไหนได้บ้าง จนเป็นที่มาของงานวันนี้ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการประกวด และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวอเมริกามาโหวตเลือกเนเน่ในการแข่งขัน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีแผนให้น้องเนเน่มาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า เพียงการที่น้องได้ขึ้นแสดงบนเวทีระดับโลกและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ก็ถือว่าได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีแผนที่จะเชิญน้องเนเน่มาร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เนื่องจากเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถรอบด้าน
ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าฝั่งกัมพูชาอ้างว่าน้องเนเน่เป็นชาวกัมพูชานั้น นายสุรศักดิ์หัวเราะก่อนกล่าวว่า “ผมยังแซวอยู่เลย ว่าเดี๋ยวให้น้องเป็นคนอยุธยาบ้าง” พร้อมย้ำว่า ทุกคนทราบดีว่าน้องเป็นคนที่ไหน โดยน้องเนเน่อาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้ว
ด้าน น้องเนเน่ กล่าวว่า ตนขอฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของตนและช่วยเป็นกำลังใจให้ตนด้วย เมื่อถามว่าตกใจหรือไม่ที่ดังชั่วข้ามคืน น้องเนเน่ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองดังขนาดนี้มันเร็วเกินไป ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก เวลาไปไหนก็มีแต่คนทัก พร้อมกล่าวติดตลกว่า ตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามความฝันสูงสุดของตนคืออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ต ตอนนี้ตนมีเพลงอยู่แล้ว2-3เพลง ขอให้รอติดตามจะออกมาเร็วๆนี้ เมื่อถามว่าทำไมเลือกที่จะสื่อสารว่ามาจากภูเก็ตแทนที่จะบอกแค่ว่ามาจากประเทศไทย น้องเนเน่ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนรู้ว่าตนเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ต ที่มีคนมาอ้างว่าตนเป็นคนกัมพูชานั้น ขอย้ำว่าตนเป็นคนภูเก็ตไทยแลนด์ ยืนยันเป็นคนไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่น