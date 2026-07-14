รัฐบาลเร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำไทย–เมียนมา–ลาว ติดตั้งระบบกำจัดสารหนู–ชุดตรวจ

รัฐบาลเร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำไทย–เมียนมา–สปป.ลาว ติดตั้งระบบกำจัดสารหนู–ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ลดผลกระทบโลหะหนักข้ามแดน
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจากปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำข้ามพรมแดน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น องค์การระหว่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ติดตั้งระบบกำจัดสารหนู และยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เดินหน้าความร่วมมือกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และลุ่มแม่น้ำโขง
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ความร่วมมือในระยะแรกจะจัดทำแผนบริหารจัดการสารหนูแบบบูรณาการ สนับสนุนชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Test Kits) พร้อมฝึกอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานและชุมชน เพื่อเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยชุมชน รวมทั้งติดตั้งระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ระหว่างวันที่ 16–17 กรกฎาคม 2569 เพื่อหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินงานในพื้นที่
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังได้ร่วมกับ JICA จัดทำโครงการ Third Country Training Program (TCTP) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินของไทย เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืน
"รัฐบาลเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำตั้งแต่ต้นทาง ควบคู่กับการยกระดับระบบเฝ้าระวังและการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศในระยะยาว" นางสาวลลิดา กล่าว