รัฐบาลเตรียมมอบโล่ “น้องเนเน่” วันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย.นี้ ชูเป็นโมเดลความสำเร็จบนเวทีโลก

รัฐบาลยก “เนเน่ รอยัล” โมเดลความสำเร็จเวทีโลก เตรียมมอบโล่เชิดชูในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าลุยนโยบาย “ยกเครื่องสภาเด็กฯ” ปั้นเยาวชนไทยสู่สากล
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของ “น้องเนเน่ รอยัล” หรือ น้องแพรว - รัตติกานต์ อำลอย เยาวชนไทยอายุ 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องและเล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่าง America’s Got Talent จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง 4 คน และยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ และเตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ให้แก่น้องเนเน่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับวันเยาวชนแห่งชาติ และพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้กล้าคิด กล้าทำ โดยขณะนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนนโยบาย “ยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน” ผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อปรับเปลี่ยนกลไกเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และเปิดกว้างรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยนโยบายการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนนี้ จะเน้นการอัปสกิลและเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนไทยทุกคนสามารถก้าวไปแข่งขันและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระดับสากล